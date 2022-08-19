好一陣子沒和一群朋友走步道 了，突然看到一名平時都會帶手杖上路的路友，兩手空著很輕鬆自在，一問之下，她說之前剛注射了半年一次的類固醇「可體松」。一聽到類固醇，就讓我想起因職業而帶來的病痛。

來美念完書後，我和先生在東岸搬了三次家，先後在三所大學和一家生技公司做事，工作性質都是圍著實驗室轉。在先前兩所學校服務時，我還年輕力壯，且當時只有一個孩子，在實驗室和家庭之間游刃有餘。

後來搬到波士頓 ，我在第三所學校工作時，家中有了兩個小孩，事業和家庭的壓力加重。有一天，我突然發現右手中指彎曲、腫脹疼痛，若試著稍微使力扳直它，痛得不得了；去學校的醫務室，醫生檢查完畢，對準我的中指腫脹處打了一針可體松，疼得我眼淚都快流出來。

神奇的是，打完針後，我的中指馬上不痛，還能重新伸縮自如。同時我也被醫生告知，因為我長期在實驗室工作，使用太久和太多次的移液器，引起職業病「板機指」。這也是我第一次聽到板機指名稱，和見識到類固醇的功效。

後來左手中指也犯了同樣毛病，只是這次打類固醇似乎不如第一次有效，只好用熱敷、按摩及吃藥來減輕痛苦。直到現在，我的兩個中指偶爾仍會腫脹，好像在提醒我，還是有板機指職業病。

有了第一個職業病後，沒想到我在波士頓又有了第二個，這次是「五十肩」。回想一下還真沒錯，第一次發生是我的右肩，剛好在我五十多歲時，不僅平時穿脫衣服不方便，隨時隨地都得非常小心地移動手臂；如果移動過程稍有差錯，痛到好像要昏過去一樣，平日忍著疼痛上班、做家事，十分辛苦。

那時候孤陋寡聞，還沒有聽過物理治療，幸好先前在中文學校教書時，結交了一名學生的媽媽，她的先生就在我家附近開了一家針灸診所，理所當然我就去報到。先是一周兩次，接著一周一次，最後每月一次；前後針灸了一年，好像康復了九成左右，只有偶爾抬臂膀時，還會感到怪怪的。

搬來馬州後在一家生技公司做事，還是做老本行，這次是在檢測 部門工作。過了一陣子，左肩膀開始五十肩了，最初是看中醫針灸，後來朋友建議做物理治療，那名年輕的女物理治療師很有耐性地照顧我。

那時先生熱中太極拳，勸我打太極鬆活筋骨，朋友也告訴我可以每天做「螞蟻爬牆」，就是站在一面牆前，讓手指慢慢沿著牆壁往上攀高，如果持之以恆，手臂就能漸漸抬高。只是天生沒耐心的我，缺少打太極拳和做螞蟻爬牆的熱度，做幾天就停止了。我不知道這次五十肩是什麼時候好的？但很感恩上天憐憫，讓我從職業病中解脫出來。

不管得了板機指或五十肩這些職業病，不管偏好看中醫、西醫或物理治療，最好都要盡快去看診。