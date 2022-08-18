《老照片說故事》我的媽媽

作者姊妹與母親（中）合照。

媽媽是一個平凡守分的女人，在家是孝順的女兒，出嫁後任勞任怨地協助爸爸操持家務、照顧公公和小叔小姑。因為夫家是貧農，所以媽媽做完月子就揹著才滿月的大哥下田工作，閒暇時還要幫鄰居做些農事，以換取農產當成家中的糧食。

後來爸爸把老家和薄田留給兩個弟弟，帶著媽媽和五歲的大哥到北部工作。那時候一家人租住在別人隨意搭建的小屋，煮飯時要到公共廚房與大家一起使用，說穿了就是「貧民窟」的居所。

當時媽媽為了增加收入，便到有錢人家幫傭，而且不只一家，她除了打掃還要洗衣，做完一戶再趕到另一戶；她必須在上午完成所有工作，再趕回家為上半天課的我們煮午餐。

媽媽每天做著同樣粗重的工作，卻不曾抱怨過。

我們如果有好成績，媽媽會露出笑容卻擦著眼角的淚水。媽媽一生中最大的遺憾就是不識字，她常常告訴我們，只有好好讀書才能出人頭地，搬離這間狹小的住家。

後來我們真的搬家了，爸爸媽媽標會付了頭期款，讓全家人真正擁有屬於自己的房子。爸爸辛苦工作，往往忙到晚上九時才能休息，而媽媽接了許多手工在家裡幹活。

那時正值台灣經濟快速發展的六○至七○年代，政府喊出「客廳即工廠」，我們家就是一個小工廠，媽媽是工頭，我們是童工，不論是皮包、毛衣、相簿等，我們全都幫忙代工。最高興的是月初領工錢時，全家可以吃一頓豐盛的晚餐，媽媽會給小孩一人一塊錢；我往往跑去柑仔店買用報紙包起來的糖果，一顆糖果舔好久，因為我希望幸福的滋味永遠停留在嘴裡。

慢慢地，我們終於長大了，媽媽很開心兩個女兒都有念大學，另外，我們實現了她識字的願望，讓她的遺憾終於結束。媽媽是上天賜給我們的天使 ，為了我們，她失去自由的翅膀，現在媽媽已經九十歲了，我希望天使永遠陪伴著我們。