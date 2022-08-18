我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

《老照片說故事》我的媽媽

文、圖／尤淑旂
作者姊妹與母親（中）合照。
作者姊妹與母親（中）合照。

媽媽是一個平凡守分的女人，在家是孝順的女兒，出嫁後任勞任怨地協助爸爸操持家務、照顧公公和小叔小姑。因為夫家是貧農，所以媽媽做完月子就揹著才滿月的大哥下田工作，閒暇時還要幫鄰居做些農事，以換取農產當成家中的糧食。

後來爸爸把老家和薄田留給兩個弟弟，帶著媽媽和五歲的大哥到北部工作。那時候一家人租住在別人隨意搭建的小屋，煮飯時要到公共廚房與大家一起使用，說穿了就是「貧民窟」的居所。

當時媽媽為了增加收入，便到有錢人家幫傭，而且不只一家，她除了打掃還要洗衣，做完一戶再趕到另一戶；她必須在上午完成所有工作，再趕回家為上半天課的我們煮午餐。

媽媽每天做著同樣粗重的工作，卻不曾抱怨過。

我們如果有好成績，媽媽會露出笑容卻擦著眼角的淚水。媽媽一生中最大的遺憾就是不識字，她常常告訴我們，只有好好讀書才能出人頭地，搬離這間狹小的住家。

後來我們真的搬家了，爸爸媽媽標會付了頭期款，讓全家人真正擁有屬於自己的房子。爸爸辛苦工作，往往忙到晚上九時才能休息，而媽媽接了許多手工在家裡幹活。

那時正值台灣經濟快速發展的六○至七○年代，政府喊出「客廳即工廠」，我們家就是一個小工廠，媽媽是工頭，我們是童工，不論是皮包、毛衣、相簿等，我們全都幫忙代工。最高興的是月初領工錢時，全家可以吃一頓豐盛的晚餐，媽媽會給小孩一人一塊錢；我往往跑去柑仔店買用報紙包起來的糖果，一顆糖果舔好久，因為我希望幸福的滋味永遠停留在嘴裡。

慢慢地，我們終於長大了，媽媽很開心兩個女兒都有念大學，另外，我們實現了她識字的願望，讓她的遺憾終於結束。媽媽是上天賜給我們的天使，為了我們，她失去自由的翅膀，現在媽媽已經九十歲了，我希望天使永遠陪伴著我們。

天使

上一則

小學的最後一天

下一則

罐罐

延伸閱讀

MLN／104年來第1人…大谷10勝25轟 比肩貝比魯斯

MLN／104年來第1人…大谷10勝25轟 比肩貝比魯斯
MLB／天使沒交易大谷 大聯盟高層：明年鐵定留不住人

MLB／天使沒交易大谷 大聯盟高層：明年鐵定留不住人
大谷雙響砲平鈴木一朗紀錄 天使7轟仍輸球

大谷雙響砲平鈴木一朗紀錄 天使7轟仍輸球
MLB／天使送出3主力 拚明年續約大谷翔平

MLB／天使送出3主力 拚明年續約大谷翔平

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00

不知老之將至

2022-08-11 02:00
加拿大溫哥華資深媒體人徐新漢日前病逝，徐新漢曾任溫哥華世界日報首任總編輯，畢生投入新聞工作。(家屬提供)

資深媒體人、溫哥華世界日報首任總編輯徐新漢病逝

2022-08-10 15:22

急診室的春天

2022-08-13 02:01

大廚好帥

2022-08-11 02:01

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片