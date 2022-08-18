母親去世後，陽台上那盆蕙蘭的枯葉越來越多，往年這個時候蕙蘭正開著花，逼人的濃烈香氣讓人陶醉，而今年無論怎樣勤於澆水和光照，它都沒了精神。

以前，聽人說植物是有感情的，我會視之為無稽之談；現在，我相信了，蕙蘭的靈魂跟隨主人走了。

皖南山區多野花。母親像許多女人一樣，一輩子愛花。外婆曾說過，母親在家當女兒時看見水牛犁田，耙將紫雲英犁掉了，她站在田埂上，對著水牛和犁田的伯伯又哭又罵。那是她的地毯，她每天都要去田裡走走，站在紫雲英的花海裡玩耍。別的女孩聽說紫杜鵑花會引起癩痢頭因此近而遠之，母親卻不在乎，把杜鵑花插滿頭，有說有笑地招搖過市。

這些傳說沒有眼見為實，我看見母親把蘭花插在發髻上倒是真的。小時候，跟著母親行走在林間小路，她聞香尋蘭，鑽進竹林摘來一枝蘭花，指尖輕輕一搓，蘭花在她手裡旋轉起來，香氣四濺。母親假惺惺地說給我戴在頭上，然後又迅速收回，戴在她自己的頭上，說男孩不能戴花。「媽媽好看嗎？」她問我，母親那時候年輕，很漂亮。

有一年，母親得了肺炎，在鄉鎮醫院耽誤了治療時間，未見好轉，轉去市人民醫院治療。醫院附近有間花卉店，母親看見店裡有些花山上很多，比如春蘭、蕙蘭，一朵花一塊錢，病好了就催促父親跟她一起去高山，兩人挖了一擔蘭花帶到市區去賣。

一名戴眼鏡的中年男子看到蘭花，搖搖頭說太可惜了。「怎麼可惜了？」母親以為他嫌蘭花不好，就說：「我這都是貨真價實的樹蘭，你看，一棵有十幾個花骨朵呢，開花可香了。」中年男子自我介紹說，他是黃山林校的教授，他問媽媽：「妳喜歡花嗎？」「當然喜歡。」母親說。「既然喜歡花，妳就不應該把它們挖來。妳知道嗎，這些生長在高海拔山上的蕙蘭，在城裡是很難養活的。」

教授說這些蕙蘭很珍貴，他想全部買下來，但他決定不買，怕母親又回去挖。教授向她傳授了一些養蘭花的知識，說：「我不是幫妳，我是幫這些蕙蘭，希望它們都能活下來。」後來，母親經常說：「那個教授是真正懂花愛花的人。」

院子裡有一盆養了十幾年的蕙蘭，那是母親跟父親在山上勞作時挖來的。母親一生勤儉節約，她是不可能花錢去花卉市場買那些嬌貴的名貴花來養，在母親眼裡，山上的野花因為自由、真實，才是最美的。

原本生長在高山上的野蕙蘭，很快就適應了我們家的環境，年年開花、香氣襲人。後來我們舉家搬到市區，患有阿茲海默症 的母親捨不得這盆蕙蘭，執意把它塞進擁擠不堪的車內；她怕蕙蘭去了城裡水土不服，還裝了一大袋沉甸甸的黃泥土。

蕙蘭就像我們的家庭成員一樣，也跟著我們來到了市區。高山野蕙蘭在城裡的確很難養活，好在母親有了養蘭花的理論知識和實際經驗，她懂它的喜怒哀樂，將它養得春風滿面。

平時，蕙蘭是一棵普普通通的野草，不大引人注目。春節前後，葉腋裡冒出一支支花苞，春暖花開的時節，它自然不甘落人後，挺立的花葶玉樹一樣亭亭玉立，蔚為壯觀，散發悠遠的芳香。綻放的蘭花，舌瓣像一群孩子吐著舌頭在調皮，那段時間裡，生活忽然就有趣起來，蕙蘭儼然成為家庭的主角。

「你是誰？」有一天，母親忽然怔怔地問我，眼神流露著疑惑與恐懼。「我是誰？我是明啊！」我搖著她的肩膀大聲回答。母親的阿茲海默症越來越嚴重，已經到了不認識我的地步，那一刻，我感到無比憂傷。母親是這個世界上最親的人，突然變得陌生了。

「你是明啊，哦哦。」母親轉身又去陽台看她那盆蕙蘭。「你看，樹蘭不高興了，頭髮披下來了。」她越來越常自言自語，奇怪了，連我都不認識了，她卻認識蕙蘭。或許是因為我這輩子給她帶來太多煩惱，而蕙蘭十幾年來只是默默地陪伴著她，認真傾聽她的每一句話吧。

母親生前說過，希望百年後能跟外婆葬在一起，但是由於種種原因，加上父親也不同意，我們還是將母親葬在自家茶園裡。清明節，我把那盆無精打采的蕙蘭帶回老家，栽種在母親墳墓旁。蕙蘭雖然是野花，它就像是我們家人一樣，一直陪伴著母親。