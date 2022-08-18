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朝鮮回國華僑

吳鳴

文化大革命期間，我結識了一名長春市鐘表廠的青年工人吳昌催，他的漢語帶有很生硬的怪異口音，原來他是在一九七○年代初，剛從平壤歸國的華僑青年。他家祖籍山東，父輩從膠東半島飄洋過海到朝鮮謀生，這是比海路闖關東還更冒險的遷徙路線。

吳昌催一九四九年出生於「新朝鮮」的首都，在平壤享受免費的小學和中學教育。他在朝鮮唯一的平壤華僑中學，學習了基礎的中文聽讀寫。

現在很少有人知道，在創建「新中國」過程中，平壤曾是一九四五年日本投降後，中共在「搶占東北」行動的國際轉驛站。那時蘇軍占領的大連和哈爾濱是中共的發展據點，從延安趕來的幹部到達遼東半島的大連後，由於鐵路樞紐的瀋陽和長春都屬「國軍」占據地盤，要想到達中共東北局所在地哈爾濱，只能從大連乘船到金日成地盤的北朝鮮，經平壤繞道進入黑龍江省到達哈爾濱。

吳昌催在平壤華僑中學讀書時，適逢中國爆發文革，紅衛兵造反的火焰燒到了朝鮮，華僑中學有個老師受愛國激情和「反修」宣傳感染，鼓動一批左傾學生脫離當時親蘇聯的朝鮮投奔祖國。他們逃出平壤，風塵僕僕跑到中朝邊境的鴨綠江畔，還沒來得及下水，就被「朝鮮人民軍」的邊境士兵給捉拿，遭一頓劈頭蓋臉的毒打後押回平壤。

這批愛國志士的歸國決心堅定不移，接著又再次出逃，結果前次遭遇重現，又被毒打得更猛烈。冒險犯難精神似乎是流在山東移民身上不滅的遺傳基因，愛國僑生再踏上征途，終於僥倖逃過「朝鮮人民軍」的擒拿，奮勇游過中朝界河，生平頭一回踏上祖國領土，到北京受到中央文革領導的接見。

歡迎表彰儀式結束，帶頭的老師留在北京就業，其他同學被分派到東北各地，吳昌催獨自分配到沒有一個親人的吉林省長春市。在鐘表廠當工人不久，文革清理階級隊伍的「清隊」運動來襲，吳昌催的愛國義舉不但受到質疑，還被指控為「朝修特務」，被工廠「群專」（群眾專政指揮部）關押審查，連番遭到不亞於朝鮮人民軍揮舞的「無產階級專政」鐵拳毆打。

好在「莫須有」的不白之冤，終於在拘押半年後不了了之。被冤枉的華僑志士重獲人身自由的當天，吳昌催在工廠食堂見到栽贓他的群專打手，頓時受「山東棒子」加「高麗棒子」的基因激勵，衝上去將那打手一拳擊倒在飯桌下，贏得旁觀群眾一片喝采。

在祖國如在異國的吳昌催，寂寞地生活著，父母親人都還在平壤。愛國理想漸漸稀釋為鄉愁，好在文革期間電影院裡上映率最高的那些朝鮮電影，為他聊解思親之苦。

有一次，他看中央新聞記錄電影製片廠拍攝的某中央領導訪問朝鮮，吳昌催隨著鏡頭回到久別的出生地平壤，看到一幕幕鏡頭裡出現的那些熟悉市區場景，令他興奮不已。他激動地告訴坐在身邊的朋友：「那個就是我學騎自行車時，曾經撞過的電線桿。」

吳昌催在朝鮮時，曾經是稀罕的平壤市居民，他妹妹來信說，她已經考上平壤工業大學，而且是免費上大學。吳昌催對於自己排除萬難回到中國，但再也沒有上大學的機會，不知作何感想。

平壤 電影院 中共

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