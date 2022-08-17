我家由中國大陸遷居台灣時，那時我小學才正要畢業，到了台灣就進初中了。記憶中家裡有一口泡菜罈，外面的蓋子是置放在一圈水中，罈子內好像永遠都有泡菜。

在家中，我們姊妹弟五人的處境非常清寒，但從不缺少父母溫暖的關愛。我們漸漸長大，食量也大增，餐桌上的菜餚份量總覺得有點不夠，尤其是大妹，我們常笑她總圍著飯桌不斷地「搶菜」。等到我們把菜一掃而空後，看看碗中還有白飯，只好去泡菜罈中撈泡菜來下飯。

媽媽看到我們要去揭開她的泡菜罈子，就會大聲地警告小孩，不要把外圈的水滴進泡菜罈。後來我才了解，那外圈的水是用來阻止外面的細菌進入，否則會敗壞了罈中的好菌，引發長出一片片白色的「浮花」，漂蓋在罈中。

媽媽總把一些菜莖、菜葉往罈中放，所以泡菜罈的供應大多不缺。家中泡菜的口味是酸辣鹹，從小我們就吃慣了媽媽醃製的泡菜，從來沒有吃膩過。

來了美國，幾十年來沒吃過媽媽的手作泡菜，很懷念那個泡菜罈子。最初我一直想知道泡菜罈中的滷水是從何處而來？顯然我對泡菜製作的過程不懂。後來無意中讀到一本書：「The Art of FERMENTATION by SANDOR ELLIX KATZ」，我才知道居然有人對「泡菜」有如此豐富的研究。書中詳述各種不同的泡菜，我只是挑著看一點想要的知識。如今我也會做泡菜了，而且非常成功，自製的泡菜真的很開胃，百吃不厭。

簡單說來，泡菜的滷汁是自然形成的，用最簡易的方法來說，就是用鹽水泡出來的，而且可以一用再用，什麼菜都可以泡在鹽水裡，滷汁自然會產生。超市的高麗菜是最容易泡成功的，因為它本身含有發酵的細菌；此外，超市的「sauerkraut」就是德國 人的泡菜，但是我不喜歡那味道，還是製作自己喜歡的口味。

為了炒「酸菜牛肉」，我再也不去中國超市買酸菜了，因為自己泡的大芥菜就能當成酸菜使用，又新鮮又沒有防腐劑，用來炒牛肉，美味無比。

我們所謂的「烹飪」，總是想到用火，其實「泡」也是烹飪的一種方式，只是不用火，而是用細菌。這種「泡」的烹飪法，時間要用「天」來計算，而不是用幾分鐘來衡量；這些細菌不斷地「做工」其實就是「烹飪」，把食物轉變成可口的味道。生活中若有雅興做泡菜，也是另一番樂趣。