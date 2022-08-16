《老物件情懷》從一件舊T恤說起

公共圖書館工作T恤。

每次清理衣物時，總猶豫是否要處理掉一件舊T恤，原本它是黑色的，幾經洗衣機沖洗已經變成深灰色，然而中間那塊粉色的長方形圖案依舊鮮豔。

T恤圖案，是一名單手托著一盤書向前奔跑的人，下方寫著「Feed your need to read」，翻譯成中文是「滿足你的閱讀需求」。這是一件工作T恤，它見證我曾在一家公共圖書館 工作的經歷。

二十多年前我剛移居來美國，有一天女兒告訴我，市圖書館正在招聘兼職工作人員，問我是否有興趣？這話正合我的心意，因為我不希望在一個完全陌生的國度，由於語言和生活習慣不同，而把自己封閉起來；鐘點工作既可以照顧第三代，又可以讓自己融入社會。

面試我的是一名面容姣好的女士，她和藹可親地詢問我個人的學歷和經歷，其中一個問題便是有無圖書館工作經驗。我如實告知，曾經在一家小公司擔任產品分析和資料管理，幫助他們建立資料檔案及書籍閱覽室。她對我的回答看來滿意，隨即就收到錄用通知。

經過短暫的職業培訓後便正式上崗，我和同事們的主要工作是整理書籍。當年自動分類流水線尚未建立，所以上班後第一件事是把堆滿讀者歸還書籍的雙輪鐵皮車推進來，註銷之後，按照小說 、非小說、資料、報紙、雜誌、光盤（電影、唱片、有聲讀物，科技…）；以及成年人、青少年、兒童等不同語種分類，裝上手推車。

之後再按照書脊上的數碼或字母 編號，排序後推入閱覽室上架。

此外，便是為讀者尋找預訂書籍，或收藏於地下室的過期報刊、雜誌、資料和微型膠卷等。其中比較難找的是中文書籍，因為書名用的全是漢語拼音，外國同事經常找我幫忙。

說句實話，把簡體或繁體的漢字寫出對應的拼音我很熟悉，但單憑拼音字母翻成相應的漢字，卻讓我很困擾。因為一組拼音往往對應許多漢字，尤其沒有四聲標注時顯得更難了，難怪有人問我：「這是你們國家的文字嗎？」

我們還必須承擔一些其他的力氣活，比如為各種會議布置會場、搬運捐贈的書籍、到市政府取送資料信件等。總之，看似斯文的工作，實質是跑腿。

就在我參加工作不久，美國發生駭人聽聞的九一一事件，公共場所的圖書館也有可能成為恐怖分子襲擊的目標；為此，那段時間館方經常進行急速疏散的模擬演習。演習通常是在無預警的情況下突然警鈴聲大作，閱覽室的讀者要立即離開座位，外套、拎包、電腦都必須放在原處，空著雙手向大廳急速走去。

演習時，出入口的兩扇門全部敞開，在沒人指揮下，大家魚貫而出，老人、小孩、殘障人士優先，男士讓女士先走；隊伍中沒有嬉笑、敷衍或吵雜聲，大人小孩都是一臉的嚴肅。接著工作人員從後門離開，最後負責人掐著秒表，記錄人員全部清空所需花費的時間。有人曾經這樣描述過美國人，「這個國家有些特別，平時很鬆散，一旦遇有重大危機，人們會迅速團結起來，形成強大的戰鬥力」。

記得參加工作數月後的某天，安排我的工作內容是「on call（聽到鈴聲，隨叫隨到）」，呼喚我的是管理行政事務的一名女士，她遞給我一封送到市府的某部門文件袋，由於我初來乍到，還特意畫了一張路線示意圖給我。走出圖書館的後門，我當時心想，政府大樓應該是一幢外表莊嚴肅穆的大廈，但是周圍除了兩座一層樓的一般建築外，更多的便是小木屋，它們之間是由吱嘎作響的騰空木條板相連，地板下方雜草叢生。

按圖索驥，我終於找到目的地，竟然是一間可移動屋，敲門進去裡面空間狹窄，放著幾張辦公桌，辦事員正在埋頭工作。我試探地詢問，文件是否該送到這裡？她站起來接過文件，並告知圖書館的行政已與她聯繫過此事。

完成任務後，我沿著屋外小梯走下來，心中感慨萬千，該市擁那麼多世界頂級的高科技公司，每年巨額的稅收足以讓市府大廈富麗堂皇，可是令我傻眼的是，市府大廈竟如此簡陋樸實。

美國納稅人的錢取之於民用之於民，即使掌握財政大權的政府部門也必須接受納稅人監督，絲毫不得鋪張浪費。

我的同事們來自不同國家，有印度、緬甸、越南、台灣等，由於都是兼職，按照輪值班表各行其職，職業教育時要求每人都應該有團隊精神，因此大家都非常友好，互相配合。在我的記憶中，印象最深刻的是一名曾與我共事、年過八旬的老大爺，據說他來自關島，腰板筆挺，走路邁大步，幹活時一絲不苟。

有一次，我悄聲地問他，何以如此高齡還堅持工作？他舉起雙臂、向上伸展兩下說：「為了鍛鍊身體。」直到九十二歲時，他才離開圖書館。歡送會後，辦公室的黑板上有人用紅筆寫著：「You, Rock（你真了不起）。」這在中國可是有些不可思議，如此高齡早已頤養天年，四代同堂且兒孫繞膝，但美國老人敢於面對自己的年齡，而且國家也不允許外界有年齡歧視。

二○一六年我因雙膝做了置換手術，不得不放棄這份工作，這段經歷就像那件舊T恤一樣，令我珍惜，難以忘懷。它不僅使我了解圖書館書籍借還的流程，而且透過工作，也觀察到美國社會的局部狀況，儘管只是管中窺豹。