《老物件情懷》從一件舊T恤說起

公共圖書館工作T恤。

每次清理衣物時,總猶豫是否要處理掉一件舊T恤,原本它是黑色的,幾經洗衣機沖洗已經變成深灰色,然而中間那塊粉色的長方形圖案依舊鮮豔。

T恤圖案,是一名單手托著一盤書向前奔跑的人,下方寫著「Feed your need to read」,翻譯成中文是「滿足你的閱讀需求」。這是一件工作T恤,它見證我曾在一家公共圖書館 工作的經歷。

二十多年前我剛移居來美國,有一天女兒告訴我,市圖書館正在招聘兼職工作人員,問我是否有興趣?這話正合我的心意,因為我不希望在一個完全陌生的國度,由於語言和生活習慣不同,而把自己封閉起來;鐘點工作既可以照顧第三代,又可以讓自己融入社會。

面試我的是一名面容姣好的女士,她和藹可親地詢問我個人的學歷和經歷,其中一個問題便是有無圖書館工作經驗。我如實告知,曾經在一家小公司擔任產品分析和資料管理,幫助他們建立資料檔案及書籍閱覽室。她對我的回答看來滿意,隨即就收到錄用通知。

經過短暫的職業培訓後便正式上崗,我和同事們的主要工作是整理書籍。當年自動分類流水線尚未建立,所以上班後第一件事是把堆滿讀者歸還書籍的雙輪鐵皮車推進來,註銷之後,按照小說 、非小說、資料、報紙、雜誌、光盤(電影、唱片、有聲讀物,科技…);以及成年人、青少年、兒童等不同語種分類,裝上手推車。

之後再按照書脊上的數碼或字母 編號,排序後推入閱覽室上架。

此外,便是為讀者尋找預訂書籍,或收藏於地下室的過期報刊、雜誌、資料和微型膠卷等。其中比較難找的是中文書籍,因為書名用的全是漢語拼音,外國同事經常找我幫忙。

說句實話,把簡體或繁體的漢字寫出對應的拼音我很熟悉,但單憑拼音字母翻成相應的漢字,卻讓我很困擾。因為一組拼音往往對應許多漢字,尤其沒有四聲標注時顯得更難了,難怪有人問我:「這是你們國家的文字嗎?」

我們還必須承擔一些其他的力氣活,比如為各種會議布置會場、搬運捐贈的書籍、到市政府取送資料信件等。總之,看似斯文的工作,實質是跑腿。

就在我參加工作不久,美國發生駭人聽聞的九一一事件,公共場所的圖書館也有可能成為恐怖分子襲擊的目標;為此,那段時間館方經常進行急速疏散的模擬演習。演習通常是在無預警的情況下突然警鈴聲大作,閱覽室的讀者要立即離開座位,外套、拎包、電腦都必須放在原處,空著雙手向大廳急速走去。

演習時,出入口的兩扇門全部敞開,在沒人指揮下,大家魚貫而出,老人、小孩、殘障人士優先,男士讓女士先走;隊伍中沒有嬉笑、敷衍或吵雜聲,大人小孩都是一臉的嚴肅。接著工作人員從後門離開,最後負責人掐著秒表,記錄人員全部清空所需花費的時間。有人曾經這樣描述過美國人,「這個國家有些特別,平時很鬆散,一旦遇有重大危機,人們會迅速團結起來,形成強大的戰鬥力」。

記得參加工作數月後的某天,安排我的工作內容是「on call(聽到鈴聲,隨叫隨到)」,呼喚我的是管理行政事務的一名女士,她遞給我一封送到市府的某部門文件袋,由於我初來乍到,還特意畫了一張路線示意圖給我。走出圖書館的後門,我當時心想,政府大樓應該是一幢外表莊嚴肅穆的大廈,但是周圍除了兩座一層樓的一般建築外,更多的便是小木屋,它們之間是由吱嘎作響的騰空木條板相連,地板下方雜草叢生。

按圖索驥,我終於找到目的地,竟然是一間可移動屋,敲門進去裡面空間狹窄,放著幾張辦公桌,辦事員正在埋頭工作。我試探地詢問,文件是否該送到這裡?她站起來接過文件,並告知圖書館的行政已與她聯繫過此事。

完成任務後,我沿著屋外小梯走下來,心中感慨萬千,該市擁那麼多世界頂級的高科技公司,每年巨額的稅收足以讓市府大廈富麗堂皇,可是令我傻眼的是,市府大廈竟如此簡陋樸實。

美國納稅人的錢取之於民用之於民,即使掌握財政大權的政府部門也必須接受納稅人監督,絲毫不得鋪張浪費。

我的同事們來自不同國家,有印度、緬甸、越南、台灣等,由於都是兼職,按照輪值班表各行其職,職業教育時要求每人都應該有團隊精神,因此大家都非常友好,互相配合。在我的記憶中,印象最深刻的是一名曾與我共事、年過八旬的老大爺,據說他來自關島,腰板筆挺,走路邁大步,幹活時一絲不苟。

有一次,我悄聲地問他,何以如此高齡還堅持工作?他舉起雙臂、向上伸展兩下說:「為了鍛鍊身體。」直到九十二歲時,他才離開圖書館。歡送會後,辦公室的黑板上有人用紅筆寫著:「You, Rock(你真了不起)。」這在中國可是有些不可思議,如此高齡早已頤養天年,四代同堂且兒孫繞膝,但美國老人敢於面對自己的年齡,而且國家也不允許外界有年齡歧視。

二○一六年我因雙膝做了置換手術,不得不放棄這份工作,這段經歷就像那件舊T恤一樣,令我珍惜,難以忘懷。它不僅使我了解圖書館書籍借還的流程,而且透過工作,也觀察到美國社會的局部狀況,儘管只是管中窺豹。