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我的皮德勒（下）

鍾瑞琨

每天早起，多數人第一件重要的事就是上廁所，五十年前的草原沒有廁所，攝氏零下四十多度的氣溫，寒風凜冽中，還好有厚實的皮德勒為我遮擋風雪。那年頭冬天最冷的時候，公牛凍掉睪丸的事時有發生。更重要的是，寬大的德勒為我圍成了一個足夠大的私密空間，為我保持了一點尊嚴。

如廁時絕不希望被圍觀，無奈的是剛蹲下，狗群就先後趕來圍成一圈。牠們低吼齜牙互相威脅，為的是搶占一個最佳位置，以便我一起身，第一時間搶食熱呼呼的糞便。

冬天是內蒙古食物匱乏的季節，多數牧民家是晚上餵一次狗，往煮「手把肉」的肉湯裡加上兩把小米，一盆肉湯小米粥餵食三至四條狗。春夏秋季，狗群白天可以出去打獵，老鼠、跳兔、旱獺等都可充飢，實在不行，草葉、漿果、籽實也可以將就。但到了冬天，狗群就很難找到野食了，人類的糞便可能是牠們唯一的輔食來源。

吃了「手把肉」，手上的油沒處擦洗，最方便就是抹在皮德勒的前襟和下襬，據說這樣做能使皮袍更加防雨、耐磨、保暖；有了這種根據，往皮德勒上擦手抹油就更隨心所欲了，金燦燦的新德勒很快就變髒變黑。安姆佳和布里根們給我做的德勒質量真好，一年又一年過去，儘管越來越黑、越來越油膩，皮德勒的保暖擋風性能卻從未下降。

黑布鑲邊撕破了，布里根幫我縫上；去寶格達山拉木頭的路上，前襟被掛破一個口子，布里根也幫我補好。八張羊皮德勒陪我在草原度過六個嚴冬，依舊完整無缺。

➤➤➤我的皮德勒（上）

小米

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