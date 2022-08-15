在洛杉磯 經營中醫針灸診所已經三十多年，治療過很多年長的病人，這些老人家對晚年生活的熱情和鍥而不捨的追求，實在讓我由衷欽佩。

七十一歲的史蒂夫和癌症 共存七年了，他告訴我，戰勝癌症的法寶就是相信醫生和堅持鍛鍊；他每天至少鍛鍊兩小時，騎山地自行車、健行、海上滑板和游泳。史蒂夫去年感恩節感染新冠肺炎，身體剛剛康復，一月中旬來看診時，要我幫他恢復體力，因為他二月初要參加海上滑板賽，從卡特琳娜島到洛杉磯長灘，全程二十二英里。

站在滑板上雙手划槳數小時，對年輕的健康人來說，都是一種挑戰，更何況史蒂夫已年逾七旬，又有病史，但他堅持參賽。史蒂夫告訴我，他的俱樂部有六人參加，總共有十二個俱樂部一起比賽，他的目的是要在四小時之內到達。我很佩服他的勇氣，於是運用中醫的養血補氣、益腎填精的針灸加上中藥，讓史蒂夫恢復元氣去參賽。雖然比他期待的四小時慢了六分鐘，他的俱樂部獲得團體第三名，他對自己的成績很滿意。

托尼已經九十二歲了，和九十歲的太太一起在家互相照顧。托尼成為鄉村俱樂部的成員已經五十年了，每周都要打兩次高爾夫球；他只有在身體不舒服時來看診，症狀緩解後就不再來了，我一年大概可以見到他三、四次。

上一次看到他，老先生很嚴肅地告訴我：「打高爾夫球後，右肩膀刺痛，胳膊抬不起來了。但是你千萬不要告訴我，不能打高爾夫球了，你的任務就是治好我的肩膀。」仔細檢查，發現托尼的肩袖損傷，是肱二頭肌腱炎，經過幾次針灸推拿治療後，疼痛明顯緩解，於是托尼又回到高爾夫球場了，聖誕節時還送我一瓶好酒致謝。

一名八十三歲的老奶奶簡恩，看上去精神抖擻、行走如風，只是右腿略有跛行。簡恩因為右膝關節 疼痛來看診，她說打網球時右膝受傷，一定要在兩周內恢復。原來她是美國老年組（八十歲以上）女子網球單打全國冠軍，兩周以後要去科羅拉多州比賽，衛冕她的冠軍。可是時間太短了，她的關節腫脹有滑膜積液，還有骨刺和關節炎纏身。

看著簡恩渴望的神情，我說：「一定盡我最大的努力來幫助妳。」我一邊治療一邊告訴她復健的方法，比如彈力繃帶、熱敷與無負重鍛鍊等，簡恩如願飛到丹佛衛冕了她的網球冠軍，還送給我一張她高舉冠軍獎杯的照片。

康妮是一名資深演員，演藝生涯起始於紐約百老匯音樂劇，五○年代定居好萊塢，參加過很多影視演出。多年前她開始針灸治療時，已經八十歲了，依舊在影視圈十分活躍。再次見到她，康妮埋怨別的演員搶了她的台詞，還有電影只讓她演老祖母的角色等。

福特汽車百年慶的廣告是請康妮拍的，主題就是百歲人開百年車。去過幾次康妮的聚會，每次她都是唱歌跳舞，表演精湛；在電視報紙經常看到採訪康妮的新聞，說她是美國演員工會年紀最大，但還在工作的演員。

康妮九十四歲那年，住進了離我診所不遠的影藝人士頤養中心，繼續她的演藝工作。她在頤養中心也沒閒著，經常為中心的影視界退休人員表演，自己準備音樂又唱又跳，還講脫口秀；我問她：「妳還跳得動？」她回答說：「當然了。」幾年前過完新年後，康妮的女兒打電話來，說她母親在過完年後過世了，享壽一百零六歲。康妮的音容笑貌和歌聲舞姿，永遠留在我們的記憶裡。