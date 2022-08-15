《老物件情懷》我的皮德勒（上）

穿著皮德勒如廁，剛一蹲下，狗群就先後趕來圍成一圈。（圖：作者繪製）

我從一九六八年到一九七五年曾在內蒙草原插隊，由農耕民族突然變成游牧民族，一切都感到新鮮神奇。那段生活難以忘懷，尤其是那八張羊皮製成的皮德勒，也就是蒙古皮袍，至今回憶起來仍能感受到在刺骨的寒風中，皮德勒所帶來的溫暖。

剛到草原那年，十月中打完草，回到畜群組，看到家家戶戶蒙古包後面都有三張羊皮圍成的小帳篷，縷縷青煙從小帳篷中冒出來，遠遠看去，彷彿到了北美印地安人的營地。一問才知道，這是在用牛糞煙熏羊皮。

公社大隊把知青過冬所需要穿的熏皮袍、皮褲任務，分配到各畜群組，組裡又把任務分到各家各戶。熟好了羊皮後，在縫製皮德勒前，需要將羊皮用馬糞或牛糞煙熏過，熏羊皮是東烏珠穆沁旗特有的傳統工藝。

各家各戶熏皮子的手藝都是一代一代傳承下來，不同家族的具體操作細節可能略有不同，熏出的皮子色澤也可能略有差異，有金黃、土黃，也有棕黃，據說與使用馬糞或用牛糞有關連。

我的過冬皮衣褲，分配由金巴和巴雅爾兄弟家製作。熏皮子時是大姊安姆佳掌控指揮，兩個布里根（嫂子）在忙碌，最後熏出的皮子是金黃色的，十分耀眼好看。之後幾天，不時看見女人們在一堆白花花的羊毛中一針一線的縫製，時而翻轉皮面檢查針腳。

皮德勒終於縫製好了，那天，布里根叫我去巴雅爾家試穿。老額吉和安姆佳樂呵呵地看著地氈上的新皮袍，像是在欣賞一件工藝品，也像在做最後的品質檢驗。我的皮德勒是由八張秋羊皮縫製而成，金燦燦的熏皮面，配上黑布寬窄兩道鑲邊，有羔羊皮馬蹄袖和藍色馬蹄袖。

穿上身後，我立刻感覺到寬大舒適又暖和的皮德勒帶來的安全感，沒繫腰帶時，下擺蓋過腳面，右襟蓋過前胸中線，將左襟拉過來，疊蓋住右襟一直伸到右肩和右側腋下。布里根幫我扣上右肩和右腋下的銀鈕扣後，左右襟大約有一尺半的重疊，這樣無論多強多硬的寒風，也別想灌進我的前胸。

我嘗試用我的黃緞子腰帶從前向後交叉，左右手拉緊，從後向前上方將皮袍向上兜起，繫向腰間，袍子的下擺高度在小腿中間。金巴說：「不行啊，還要向上提，要高過膝蓋。」我用腰帶兜住皮袍用盡力氣往上提，終於喘著氣將下擺提高過膝蓋，繫住腰帶。

這樣一來，我的前胸出現一個大皮口袋，向下搭拉著，遮住了腰帶，後背也同樣是一個大口袋。在往後的歲月中，這前突後拱、環繞腰間的皮口袋幫了我很多忙，去供銷社購物，小米 、炒米、鹽、肥皂、月餅、糖等物品，都往裡面塞。

接羔季節，最多揣過五隻羊羔，迭洛額吉送我的小狗崽兒也是揣進這口袋帶回家的；去寶格達山拉木頭路上，撿牛糞沒地放，也是鼓鼓囊囊地揣進懷裡。皮德勒下擺高過膝蓋，更重要的是在於能夠方便上馬下馬，這一點我很快就明白了。因為皮德勒太沉了，如果下擺過膝，腿很難抬起來踩到馬鐙。

看著我穿新皮德勒的模樣，女人們都嘖嘖讚嘆，我也沾沾自喜；穿上金色皮袍，莫非真的變成黃金家族成員？金巴假裝嫉妒地說：「我也要新德勒。」布里根說：「你的德勒才穿兩年，過兩年再給你做新的。」金巴笑呵呵地說：「逗妳玩的。」

穿起皮德勒去放羊，刺骨的北風變得溫柔了，躺在冰冷凍硬的雪殼上像是鬆軟暖和的沙發。白毛風捲起小鋼針般的雪粒橫掃過來，撞上皮德勒沙沙作響，像撞到盔甲。穿上這八張羊皮的皮德勒，在惡劣天氣下，風裡爬，雪裡滾，隨便到哪都能躺下睡一覺。

後來我才知道，牛糞熏羊皮的好處不僅因為顏色美觀，更重要是熏過的皮子縫成德勒，能更加保暖，更能擋風防雨雪，也能耐磨損。當年成吉思汗率領大軍東征西討，想必也穿著皮德勒吧，能夠打下橫跨亞歐大陸的江山，可能和蒙古皮袍的貢獻密不可分。

我對新皮袍的喜愛和迷戀自然不必多說，因為自從有了皮德勒，整個冬天，從十月末到第二年五月，皮德勒天天裹在身上。到後來皮德勒好像已經長在我身上，成了我的皮毛。冬天晚上在蒙古包裡睡覺，皮德勒就是我的被子和褥子，只要遵循既定的流程使用皮德勒，就能夠暖暖地睡一覺。

漫長的冬天，一天到晚把皮德勒裹在身上，免不了長虱子；這些虱子繁殖太多，讓人全身癢得難以忍受時，就得清理了。把皮德勒毛朝上，鋪在蒙古包上凍一夜，第二天早起將皮德勒毛朝外搭在牛車轅子上，用棍子抽打，那些凍死的小動物紛紛飄落，有時能看到雪地上呈現灰噗噗的景象。

➤➤➤我的皮德勒（下）