一九六○年代，我就讀台灣新竹的小學，到了暑假都有厚重的作業；小孩在暑假時有整整兩個月不必上學，我心想，如果沒有那煞風景的暑假作業，那就完美了。

記得暑假作業本上，每頁都標示日期，老師為讓學生每天都有作業，顯然花了不少心思。每年放暑假，我最擔心作業寫不完。暑假過完，我的暑假作業大部分沒做完，不過老師好像也沒收作業，也就不了了之。

長大後，我猜想暑假作業也許是不必寫的。因為過完暑假，下學期換新導師，新老師根本不知道舊老師發了什麼作業。其實老師只是怕小孩子在漫長的暑假到處搗蛋、惹禍，才發暑假作業吧；細想起來，老師從來沒說暑假作業是要交的，更沒說要交給誰。

很多人聽到我認為暑假作業是不必完成的，感到不以為然。以前公司有個女同事是從南京來的，她說中國小學生都很努力完成暑假作業，女生就更乖了，放暑假沒多久就寫完，從未聽說有人想不交的。

十年前的秋天，我回來台灣出差，住新竹的一個表哥在青草湖畔請我吃飯，無巧不成書，表嫂當時擔任新竹市區的某國小校長。表嫂說，暑假作業當然是要交的，不過她說看我的資歷，也算是傑出校友之一，所以即使當年沒想交暑假作業，也不算罪過，不必懺悔，學校大概還是會以我為榮。