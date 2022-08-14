《老物件情懷》奶奶的梅干菜

鮮美的菜干餅。

我從小在老家青田吃慣梅干菜，而老伴是紹興人，也是吃梅干菜長大的，對它情有獨鍾。

記得童年在老家，奶奶做的梅干菜燒肉，滿屋香氣誘人，吃飯時一大碗梅干菜燒肉放在桌子中央。她老人家節省慣了，總是把肉埋在碗底，我知道這個祕密，爬上桌子，把上面的梅干菜撥開，專挖碗底的肉吃，吃了一塊又一塊。

農村的梅干菜燒肉並不是一頓吃光，下次蒸好再端上桌，令人百吃不厭，梅干菜的確是浙江人喜愛的家鄉菜。

以前農村吃菜全靠自給自足，房前屋後、山坡上、小河邊的一點空地都拿來利用，種上幾株菜，奶奶常踮著小腳、提著水桶，爬坡給青菜澆水。梅干菜以芥菜、尚未抽苔的白菜和油菜、雪裡蕻、蘿蔔梗等為原料，以芥菜為佳。

每當春回大地、風和日麗時，家家戶戶都醃製梅干菜。人們把芥菜一株株割倒，讓它就地曬上一、兩天，然後洗淨晾在竹竿上曬乾，再堆放幾天。當菜的顏色由碧綠轉為微黃時，將干菜葉切成絲，鋪在缸裡。

一層菜、一層鹽，壓實過一夜，如此反覆倒動、蒸曬、重壓多次，菜干變成黑色，氣味變得芬芳醇香，味道純正鮮美，梅干菜於是大功告成。梅干菜油光黃亮，有獨特的菜干香味，風味絕佳，耐貯藏，在自然環境中存放兩、三年不會變質，而且越陳越香。

梅干菜因為色黑，所以也稱烏干菜，魯迅在小說 「風波」中就曾描寫過那碗「烏黑的梅干菜」。做梅干菜燜肉要挑選帶皮的五花肉，切成塊加入梅干菜，配以紹興酒、糖等佐料先燜後蒸。

做成的梅干菜燜肉色澤烏黑發亮，肉沾菜香，菜含肉油，肥而不膩滋味鮮美，並略帶甜味。這道菜還有一個特點，多次蒸製以後，肉糯汁黏，鹹鮮甘美，令人唇齒留香，回味無窮。

據傳，乾隆六次下江南，來紹興時都要品嘗用貢菜做的菜餚和菜湯，後來就要求江浙年年進貢梅干菜，菜壇上加蓋黃封，專人運往京城。

梅干菜燜肉還享有國際聲譽。一九七二年尼克森總統訪華，周總理在杭州樓外樓餐廳宴請時，就有一道浙江的家鄉菜「梅干菜燜肉」，尼克森品嘗後連聲稱讚「OK」。在國外的江浙籍華僑常常說，最使他們念念不忘的就是故鄉的梅干菜，每逢回鄉總要帶幾大包回去；一些移民 外出的青田人，也把醃製梅干菜的方法帶到國外，吃家鄉風味，作故國之思。

梅干菜還可成各式菜餚的輔料，具有發鮮入味的作用，燒湯、蒸魚、燉雞、燒豆腐，其味雋美，開胃增食。出竹筍的地區，把梅干菜和筍子一同燒煮、曬乾，稱干菜筍，可謂鮮上加鮮，煮湯妙不可言。

我們青田老家的菜干餅就是用梅菜干、肉丁、蝦皮、蔥等製成，是我念念不忘的故鄉美味。以前老家人外出幾天，為節省費用，家裡人便給他做幾張菜干餅帶上，到吃飯時只要討碗熱水就可以了，省下了飯錢。家裡宴請親朋好友，菜干餅也是少不了的一道美食 。