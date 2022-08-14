土樓歲月裡的報紙情結，也被提煉到我的三十五萬字長篇小說 「土樓情人」裡。

主角雲娘是初中回鄉女知青，她是共產黨 員生產標兵，但是生活十分貧困。有一天，雲娘帶著下鄉知青到墟場買農具，順便擺攤賣烤菸；她用舊報紙包了八斤最好的烤菸，每斤賣一元，賣菸的收入要給病重的母親買藥，還要買家裡的油和鹽。但因為她為知青買農具耽擱時間，太晚擺攤，所以烤菸賣不出去；幸好遇到一名學長路過，藉口買下了她的烤菸。賣完烤菸之後，她又到公社郵電局，向郵電局的老馬討一些剩餘的舊報紙。

雖然這個故事是虛構的，但是卻是非常真實，凡是在土樓山區下過鄉的，都有如此深切感受。一張報紙，看到的不只是白紙黑字，更是貧困的血淚。

在我的這部長篇小說中，雲娘的命運最使人感慨，也最能打動人心。她雖然生活十分艱難，卻始終愛著一窮二白的土樓山鄉，她勤勞刻苦、誠實善良、友好熱情、德才兼備，幾乎集合了中國女子的所有美德。

八○年代我回城後，曾在一家企業工會工作，企業裡的各科室都要訂福建日報和人民日報，還有內參報紙。報紙拿到科室之後，都沒有專人保管，誰想拿都可以，有人就拿一張報紙去廁所，看完後撕掉當手紙，用不完就扔掉。每隔幾個月，科室就集中賣報紙，我們這些科室人員就負責把報紙賣給收破爛的，賣報的錢拿去買水果和香菸，還是讓科室的人員享受。

廠長書記是不管賣報的，賣報買的香菸也象徵性地抽一根而已。那時候科室的人員都抽菸，和科室的風氣有關，大家上班沒事做就常常泡茶聊天，見面就遞上一根菸，報紙只是隨意翻翻而已，最後拿來換菸抽。

二十幾年前來到美國後，才知道報紙對美國人的意義。美國的報紙特多，大報每天都有三、四十個版，節日和周日常常有上百版、又夾進一大疊廣告，一天的報紙多到等於有中國報紙幾周的分量。報紙不及時，人們就會怨聲載道，很多人喜歡邊看早報邊喝咖啡 ，開始展開一天的生活。

我有訂「西雅圖早報」，送早報的人分秒必爭，常常把報紙隨便丟在地上。我每天早上五時就要開車上班，爭分奪秒，一不小心車輪就會壓到報紙，我還要低頭撿報紙，再扔到我的大門口。每天要扔報，又很少有時間看報，久而久之就不訂報了。

現在我天天從網路上就可看到世界日報，但還是懷念以前「有報有紙」的年代，一張報紙在手，可以從頭到尾專注閱讀，留下的記憶反而更加深刻美好。

➤➤➤報紙的情結（上）