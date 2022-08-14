我曾對兒子說：「我穿過木屐。」兒子不知什麼是「屐」，我說古人所謂「屐」就是鞋，用木頭做的鞋子就叫「木屐」。遠在西漢時期的「急就篇」一文中說得很清楚：「屐者，以木為之，而施兩齒，可以踐泥。」

一九四九年，我剛讀小學，每天去學校就穿媽媽做的布鞋。那時還沒有雨鞋，有一種鞋是用帆布經桐油浸透後做成鞋面，鞋底也是用桐油處理過，就是當年的雨鞋。

當年我家有一雙木屐，媽媽說那是大人穿的，從不讓我穿；小孩子腳小，木屐那麼大的腳套，套在裡面空空蕩蕩，木底又高，走不穩路，歪了腳扭傷了筋，腳會很痛。

我家的木屐常擺放在進屋的門後，我想試一試穿木屐走路的感覺，聽一聽腳底下有節奏的「咯噠」聲，就在家裡扶著牆壁，在木地板上走來走去。有時候我拿著木屐，拉著大姊到小巷子，讓大姊教我穿木屐走路，有好幾次險些踩著了大姊的腳背。

我家的木屐是在小街上傘鋪裡購買的，傘鋪裡的木製貨架，上層放紙雨傘，下層擺著木屐。木屐的面子有牛皮的，也有棕黑色，十四元人民幣一雙；當年學徒一個月工資僅十八元，媽媽說很貴，所以只買了一雙。

木屐的船形鞋底又厚又高，前後各有一塊突出的平整木塊，叫木齒，上面分布著四個鐵釘，踩在地上不會打滑，一雙木屐可以穿十多年；我們的鄰居也都有木屐，把腳套進木屐就可以走路了，那時我們十多戶人家共用一個大廚房，到了春雨綿綿，廚房已被踩成滑溜泥巴地，進廚房就得穿上木屐。

那時我們小孩子常在戲院看戲，古裝的劇中人物穿的就是木屐，高高的如一艘小船；厚厚的木底在舞台上慢悠悠地邁著方步，邊走邊唱，一隻手還要捋著長長的鬍鬚，我們看得著迷，也都想穿木屐玩。有一次，我們鄰里幾個小伙伴相約，悄悄地拿了家裡的木屐穿上，到巷子裡學著戲裡的大花臉邁步，還學著他叫喊。當小巷裡響起一片「咯噠咯噠」的木屐聲時，大人來了，急著叮嚀大家：「別摔倒啊。」

我家的木屐總是大姊在穿，因為她做的家務事多，有時去雜貨鋪買鹽、買醬油，遇到雨後地濕，她就穿上木屐，在小巷的青石板上發出好聽的聲響。沒多久，又聽到咯噠咯噠，就知道是大姊回來了。我站在門邊迎接大姊，要她讓我穿木屐，大姊說不行，摔倒了會被媽媽念上一頓。

到了我讀初小的年紀，已經有九歲多了，我說我的腳長大了，媽媽才笑著讓我穿木屐試試。冬天下大雪，我穿著木屐去堆雪人，還要打雪仗；有幾次，我走得急，腳踢到一個大石頭，一隻腳的木屐朝一邊歪，結果扭了腳踝，只得提著木屐回家。腳踝痛了幾天，媽媽每天晚上用熱毛巾為我熱敷。

家裡木屐穿了幾年後，木底有一顆鐵釘鬆動。有一天，補傘的挑擔來小巷，是一個長著白鬍子的老頭，他一路喊著：「補傘啊，修屐啊。」媽媽趕緊把木屐交給補屐老頭，讓我等著修好。當時圍觀的小孩都喊一聲「老爺爺」，老頭高興地一邊修屐，一邊說笑起來。他說：「別看百姓愛穿這木頭做的鞋，古人、京師長者、仕女出嫁都愛穿，連皇帝老子也喜歡穿。聖人孔胡子周遊列國，夜晚在蔡國投宿時，他的木屐被偷者盜走一隻，為什麼？那是他的木屐太好了，有一尺四寸長啊。」我們聽了都非常驚訝。

回憶當年穿木屐踩出咯噠咯噠的聲響，就會想起媽媽，想起小時候一起穿著木屐玩樂的夥伴，想起修木屐的老頭。更讓我難忘的是，大姊扶著我穿木屐學走路，一步一步走過障礙，走出困惑，走向理想。