「一直看報，一直看報，顧不上吃飯，飯菜都涼了。」又聽到妹妹提醒母親，一天總要說上幾回。母親點點頭，放一匙菜入口，仍舊專心看報。

每天早晨漱洗完畢，母親來到餐桌前，桌上已經備好妹妹準備的炒蛋、雞湯、核桃 粒麥片粥和打碎的水果。母親坐下來，先找尋當日「世界日報 」的正刊。如果餐桌上還有來探親的子女捷足先登，正在閱讀正刊，她會毫不客氣地說：「把正刊讓給我先看。」好像世界大事正等著她老人家定奪呢。

簡簡單單的四樣食物，最多半個鐘頭就能下肚，可是母親專注看報，久久才吃上一口；這樣拖到食物變涼，且久坐不動，妹妹得不斷催她快點吃，或站起來走動一下。兩個鐘頭是妹妹訂下的早餐時間極限，超過極限母親就得放下報紙，去後院曬太陽。

午餐亦然，份量不多的一飯兩菜，也因為看報，母親能吃上兩個鐘頭。如果家中有訪客，報紙四分五散，一下聽她喊：「影劇版在哪？」一會叫道：「誰在看財經版？」不明就裡的外人還以為老太太熱中炒股，才會如此關心經濟大勢，其實是因為報社將副刊、家園、上下古今版和財經新聞歸於一疊。

妹妹常提醒母親要站起來走動，她總說：「等等，讓我把這篇文章讀完再說。」早午兩頓飯，四個小時終於消化完一天的報紙內容；然後她再讀一點世界周刊，當作甜點來享受，晚上則以連續劇佐餐。

母親看報耽誤吃飯，屢勸不聽，有一天妹妹生氣地說：「不要再訂世界日報了，免得您這樣不吃飯光看報。」發完牢騷，她又喃喃自語：「說說氣話罷了，沒有世界日報，媽媽的生活裡真的沒什麼事可打發時間。」

高齡九十七歲的母親，雙耳嚴重重聽，體力衰退只能待在家中，生活完全處於「息交絕遊」境地，看報成為生活中重要的精神寄託。雖然吃冷食和久坐非養生之道，但她已近百歲，似乎亦不足憂。

我認識很多七、八十歲的老人，鎮日無所事事，很容易陷入昏睡，是無力讀報呢？還是沒有興趣？顯然讀報對延緩智能退化不無助益。

嗜讀報紙到「廢寢忘食」地步，足堪與宋代名士蘇舜欽媲美。據說，他住在岳父家中，每天晚上總要飲一斗酒，岳父好奇偷窺，只見他在朗讀「漢書・張子房傳」。讀到張良狙擊秦始皇，誤中隨從侍衛之車，就拍案驚喊可惜，說完痛飲一杯；讀到張良對漢高祖說「此天以臣授陛下」，他則拍案叫絕：「君臣相遇，其唯如此。」說完又喝一大杯。岳父不由大笑：「有這樣的下酒物，一斗實在不算多。」蘇舜欽以「漢書」下酒，遂成為美談。

母親以世界日報佐餐，可沒有蘇舜欽那麼激動，很少發表感言，但閱讀仔細，縱然身居家中仍未與外界脫節，對時人時事有自己的看法。某次選舉時，她告訴我已經決定在公投 議題上要怎麼投，雖然該議題飽受抹黑，但母親說：「我覺得那些反對之詞，毫無道理。」

以前住在台灣，父母即嗜讀報紙，也養成吾家兄弟姊妹閱報的習慣。母親移居美國四十多年，到耄耋歲數仍不減讀報興致，或許這與她高齡仍保持頭腦清晰不無關係。