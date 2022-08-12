我是一個小老百姓，加之緣淺，在台灣的過往二十五年裡，僅見過兩個名人。一次是在金門小徑，近距離見過前總統蔣介石，另一人是國語字典編纂者王雲五；不過，越洋來美國後卻很幸運，前後接觸過多位名人。

來美之初，應大學知己之邀，前去賓州「藍色夏威夷」餐廳做侍應生，同學特別安排我和柯經理同寢室。記得頭一年聖誕節臨近時，他伏案用毛筆寫信，我無意間看到信端有「經國兄」三字，一時心頭一震，暗忖此人必定不凡；經詢問同學，才知他是其弟岳丈，也是大名鼎鼎的台灣警備總部參謀長柯遠芬將軍。

在那相聚的兩年裡，我們互動舒暢愉快，每夜都下象棋；但他更喜歡和我談詞論詩，例如別具一格的「西江月」，和南宋嚴羽所撰的禪喻妙悟「滄浪詩話」。

金錢能使人快活，亦能腐蝕鬥志，在上世紀七○年代初期，我每天的小費都超過百元，由是迷惘沉淪。我厭煩姊的嘮叨，卻心軟於她後來的失望垂淚，毅然揮別紙醉金迷的靡爛，重拾書本。

在紐市大，我走老路攻讀化工，卻有幸在文學院裡，邂逅我多年來一直仰慕的學者，亦即享譽學術界的口述歷史先驅唐德剛教授。我們緣起於台灣的「傳記文學」，他長期發表大作，我因欣賞而逐篇咀嚼；他的文筆生動、幽默、深刻、犀利，名教授夏志清譽之為「散文界的唐派新腔」。

我深受其感染，在塗鴉中不自覺地步上了他文言、白話並用的後塵，同時也黏了點他的唐氏幽默。只不過唐教授的犀利笑罵、亦雅亦俗等風格，由於我沒有他學富五車的才華、沒有他崇高的學術地位，一介陋儒僅止於欣賞而不敢豪放。

我和唐教授的私下接觸，則是藉著近水樓台之利。他當時是市大亞洲史學系系主任兼教授，他的辦公室印象中好像是獨棟小屋，最大特色是大門，白天一直敞開著；更絕的是他那張大辦公桌，彷彿台灣警局一般格調地朝向大門。他背後牆上，初始掛著一幅特大的毛澤東肖像，不久，亦即一九七六年九月九日，毛澤東一去世，翌日就換成那僅以「你辦事我放心」寥寥六字上台的華國鋒巨照。

面對這種情景，我不得不對他的政治立場有所揣測，這些就是我對他私生活的第一個印象。不過後來他的言談扭轉了我的偏見和臆斷，其實那兩幅像只是祖國的象徵，他身處異邦，卻有著一顆不眠的中國心，就像全球絕大多數同胞一樣，心繫祖國，寄望中國走向自由、民主和均富。

為了便於向他請益，我旁聽「中國近代史」，由於他有獨到的詮釋、看法及史觀，深深地吸引我。他最初並不知我是中國人，但我藉著一次臨時測驗，撥開他眼前的薄霧，全卷用中文且帶點他的風格答題，名字前更加註了：「您的忠實讀者。」從此他對我另眼看待，加上他籍貫安徽，我是南京，語言相仿距離更近；每於下課，他總點頭示意我留下，不是約去他辦公室茶敘，就是去教授餐廳便餐，耳濡目染，受益匪淺。

當我完成學業向他辭行時，他特別請我去一家西餐廳吃牛排，臨別時，還詼諧地丟了一句：「可惜！可惜！掉錯了染缸。」

我在紐約住了三年，那三年裡，除了唐教授外，我還接觸過四個大明星。大約是一九七七年，某日晚餐後，偕內子逛皇后區的梅西百貨 公司，在電器部看到僅此一台、那時還很稀奇的十一吋彩色電視機，我們很喜歡並決定買下。正當和店員洽談時，忽然後面兩個京片子擠身爭取，我一回頭，頓時一驚並向內子耳語：「李麗華和嚴俊。」我向他們問好，不料他們異口同聲：「您怎認識我們？」「閣下影后影帝，我是你們的影迷。」這時只見他們一臉愧色轉頭欲去，我很快地和內子達成共識，把機會讓給他們，卻被再三婉拒。

嚴俊和我緣分未了，一個月後又在法拉盛一家川菜館相逢，他是經理兼帶位，我則是後來才去做侍應生。

另外偶遇兩個明星，是上世紀六、七○年代的台灣台視當家小生江明夫婦。他們當年曾在紐約市 一地鐵出口旁販售報紙雜誌，我聞訊前去一睹風采；從此每天捧場，買紐約時報、每日新聞還預訂時代周刊，加之鄉親土親，談笑親切。

洛杉磯一如紐約市，臥虎藏龍，無緣謀面的有「上林鐵板燒」老闆紅星胡錦，和傳聞的「一元館」老闆陳啟禮。但我卻有幾個當地餐飲界朋友，如「彭園」湘菜總舵把彭長貴，和「四川樓」川菜頂尖名廚田海林。

我也接觸到不少其他領域裡的響噹噹人物。有一次在蒙市一家著名潮粵海鮮館晚餐時，忽然聽到一串印象深刻的宏亮笑語聲，側目一看，果不出所料，那是諧星蔣光超，於是拿手頭新書請他簽名留念。但他卻機靈閃躲：「您認錯人啦！」我立馬念起他有名的「梁祝」台詞：「飽食終日以後，肚子就不餓了。」他一聽哈哈大笑：「佩服，佩服！」接著就在扉頁上龍飛鳳舞了「馬文才」和年月日地址，真不愧他「一代笑匠」的封號，竟然不失本色幽了一默。

二○一三年我因腎癌求醫，由於接連高燒不能手術 ，但在絕望邊緣，巧遇到世界馳名泌尿科權威印裔Dr. Aron Monish，他以自己發明的機器人操刀，不僅救了我一命，還保住了腎。為了配合他寫一篇有關我病情的專題論文，我們接觸無數次，終成好友。

施耐庵神筆：「有緣千里來相會，無緣對面不相逢。」我相信緣，珍惜緣，永懷往年所接觸過的諸位名人。