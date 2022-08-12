《老照片說故事》雙胞胎表哥

作者和雙胞胎表哥。

照片中是我和我的雙胞胎表哥，他們的父親是我母親的大哥，小時候我們一起生活在上海的大家庭裡，我年紀最小，所以從小就是跟在他們後面玩。

拍這張照片時我還沒上學，那天雙胞胎表哥放學回家後，舅舅拿著照相機帶我們去離家不遠的中山公園拍照。看照片裡燦爛的笑容就知道，那天我們都非常開心，三個人不停的笑。陽光下燦爛的笑容，公園小徑裡的笑聲，還有大樹下的追逐，沒有比這些更快樂又自在的童年了。

去年十月我回上海逛中山公園時，經過那裡，當年照片中的景物都還在。我邊走邊想起小時候跟著雙胞胎表哥玩捉迷藏、拿著玩具衝鋒槍扮英雄人物，從閣樓跳到下面的大床上；長大一些後下象棋、下軍旗進行四國大戰。有時三對三打完一下午的牌，每次收尾時都要像做數學題一樣，熱烈爭論換一種出牌方式的結果；還有下午肚子餓時，一起吃花生米、香噴噴的牛肉包子，一起嗑傻子瓜子。

夏天時我們把大西瓜吊進冷冷的井水裡，一夜過後，取出的西瓜特別好吃；再大一點後我跟著他們沖洗照片，小心翼翼地把照片從顯影液裡撈出來，然後一張張夾起來晾乾。我們還在照片上著色，上了色彩的黑白照片看上去淡雅、唯美；雙胞胎表哥還用大人的自行車，教會我騎車。

我很幸運能有這樣聰明、好學、積極向上的雙胞胎表哥，小時候跟著玩、跟著學；長大後的我們，無論是上大學、留學、去到不同的國家，一直有關心、有疼愛、有聚會、有笑聲。