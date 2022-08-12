我的老家在江蘇省如皋與靖江兩縣交界的西來鎮，抗戰期間是共產黨 新四軍與汪精衛和平軍的交鋒爭鬥之地，要說的是發生在這個農村小鎮上的故事。

小學同學楊浩翔，性格平和斯文，跟我很談得來。一九四九年初我從如皋回家時，聽說他染上肺結核，病得很重，就去他家探望，他只是躺在床上跟我講話，不久後就去世了。他有個大七、八歲的姊姊楊浩美，我也認識。

七○和八○年代，兩次遇到老鄉謝林，她都問我：「知道楊浩美的情況嗎？」謝林少小離家就再也沒有回去過，家鄉也沒有親人了。謝、楊二人的年齡都差不多，住宅又靠近，大概是兒時的玩伴好友吧。楊家從前在界河南 邊上開布店，到我家有一里多，自從我外出謀生後，界河邊上的這條路再也沒有走過。不過還是引起了我的好奇心，再遇到家鄉人就打聽楊浩美的消息。

從多人處得到的點滴資訊，拼湊起來大概是這樣的。日軍投降前後，楊浩美就結婚了，但長年住在娘家，男方是如皋鄉下人，幫新四軍收稅。結婚不久，男的就丟下她，自己一人去了台灣，有人說是去做生意，也有人說是去做地下工作。

楊浩美沒有找一份職業，而是跟著父母生活，缺少獨立生存能力，等到父母去世後，她一個人就無法正常過日子了。後來她找了個男人，還生個女孩，不久小孩夭折，這男的又把她遺棄；她瘋瘋癲癲，像個叫花子，成了生產隊上的五保戶。

有一年，上面來了人，將她住的破爛房子整修一番，也給她做了生活安排，但沒有宣布是什麼原因。楊浩美依然是糊里糊塗過日子，後來她什麼時候死了？死在何處？死於何種疾病？也沒人能說得清楚。

我完全出自於好奇心，回國時託人詢問楊浩美的堂兄弟，得知她丈夫的名字叫蘇來賓。回到美國後用Google搜尋，終於得到這一段資訊：「蘇來賓曾參加中共如皋縣委會工商管理局支部組織，在國民黨 基隆市黨部擔任幹事，偽造學歷考取台南師範學院肄業，因匪諜案被逮捕……。蘇來賓因沒有自首，從十二年徒刑一直加重至死刑，於一九五四年八月十日槍決。」

網上另有說明：「骨灰尚在台灣，親屬應與共產黨官方聯繫，派人並出資將其帶回。」「有關檔案，台灣已公開，有心者自可獲取。」

我早就將此信息轉告楊浩美的堂兄弟，內心很希望由她家的親屬出面聯繫，把死者的骨灰領走；但這種可能性是很小的，大家都是多一事不如少一事。