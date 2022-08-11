《老照片說故事》螺螄殼裡擺酒席

一九五○年代初，作者的姊姊（中）摟抱兩個弟弟合影，右邊為作者。

「螺螄殼裡做道場」是滬上人們習慣用的揶揄說法，形容百姓居所狹小，不得不削足適履以安身立命的窘迫狀態。

我姊是家中諸多小孩中的老大，於一九七○年代初在上海結婚。因尚在文革中，辦任何事須提倡革命化，節儉的母親也捨不得花錢到飯店宴請，便果斷拍板在我家弄堂房子裡自行操辦。母親頗具魄力地席開三桌，張羅了一場熱鬧有加的喜宴，了卻姊姊人生大事一樁，同時驗證了「螺螄殼裡確能做道場」的理論。

姊姊從小心靈手巧、聰慧懂事，總能協助身為雙職工的父母照料弟妹，說「姊如母」一點也不假；尤其在所謂三年自然災害期間，姊姊每天一放學就忙著點火生爐，手腳不停地為我們燒飯燒菜。那時米麵定量供應，所以生米煮成熟飯後，姊姊會用木桿秤，把米飯盛在碗裡反覆秤量，保證每人享有大約四兩米飯，皆得溫飽。

初中畢業後，姊姊考取上海化工專科學校，我小學畢業考取上海中學，兩人同時離家住宿讀書，且學校都在西南郊，有時可結伴搭公車去學校。有個周六，我放學後特地步行到化工學校去參觀，姊姊到食堂打飯菜招待我，還設法讓我在她們女舍留住一宿，幸好多數同學都已回家度周末，但有一個好姐妹還在；我身為一個大男孩，頭一回在女生香閨中過夜，像似瀟灑做了一回賈寶玉。

姊姊畢業後被分配到嘉定化肥廠工作，需搭乘幾小時的長途車才能到達，所以她仍只能每周回家一次。嘉化廠是當時的先進企業，甚至當時蘇丹總統尼邁里訪華，還被安排到該廠訪問，並被拍進新聞電影 紀錄片。

工廠的黨總支書記是個瘦高男子，自覺成績不凡、躊躇滿志；他一眼相中姊姊，一心想與姊姊當男女朋友，只是此事不能光憑地位而以勢壓人，結果只能竹籃打水一場空。

但我的父母為長女的婚姻大事操心，四下託媒以求覓得如意郎君。皇天不負有心人，有個親戚介紹了一名在上海人民廣播電台擔任文藝編輯的年輕人；他與姊姊見了幾次面，雙方互有好感，最終進展到談論婚嫁，年輕人轉而變成我的姊夫。

姊夫因工作所需，手中常握有稀缺戲票，所以我時常能近水樓台，看到許多尚未公映的電影和戲劇，比如上海譯製的日本故事片「人證」等。

姊夫老家在杭州，在滬乃孤身一人，所以婚禮的布置與操辦就全權託我的父母安排打理。湊巧的是，我們二樓一戶鄰居剛搬走，新鄰居尚未遷入，整個東廂房呈空關狀態，廂房內有一大一小兩個房間，正可借光擺下兩張酒桌，連租金 都不必繳付，天降如此硬件，豈非神助人？

除了東廂房的兩桌，我家外間也設一桌，大致可為主要親朋好友安排座次了。父親還請一個木匠把家裡原有的方桌面，改裝成可拆卸的圓台面，又用紅漆刷得錚亮，使原來的八仙桌一下子可圍坐十多個食客。桌面是擺開了，但爐灶仍是老式煤球爐，只好全靠我們幾個兄妹輪流用蒲扇催火苗，只恨無法借到鐵扇公主的芭蕉神扇。一個爐子遠遠不夠，於是又借了鄰居的兩個爐子，一起擺在走廊裡，攤開廚房的大陣仗。

母親那時正值壯年，頗有大將風度，不僅親自掌勺當大廚，還調兵遣將，對我們幾個孩子都委以重任：大的負責上菜，小的在廚房幫忙剝豆揀菜；姊姊本來最能幹，這天卻要陪夫婿上桌敬酒而免了雜役。

母親胸有成竹掌管全局，幾個主菜如獅子頭、紅燒肉、蹄膀湯等，都提前一天就在沙鍋裡煮得酥軟稀熟，當天再略微加工即可端上桌。其餘如炒鱔絲和炸蝦仁等菜餚都是當場熱炒，及時上桌以饗賓客。姊夫的母親提早一天從杭州趕到上海，帶來雞蛋 、粉絲和筍乾等各種土產時鮮貨，使酒席上的粉絲蹄膀湯，充滿扁尖筍的獨特滋潤鮮味。

由於上海住房奇缺，姊夫無望由電台分房，姊姊也倦於每周回家一次的奔波生涯。夫婦倆幾經考慮，決定放棄上海戶口，雙雙對調去杭州。浙江電台很快給姊夫配了住房，姊姊則被調到杭州外經委，成為機關幹部。

姊姊夫婦倆育有一男一女兩個小孩，他們都在杭州茁壯成長，有了自己的事業。我為姊姊一家能在杭州成功落腳感到欣慰，更對當年他們的婚宴能在狹窄弄堂房辦成而覺得難以想像，那無疑是一次「螺螄殼裡做道場」的精準操作，可謂空前絕後，難以複製。