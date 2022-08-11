好友美齡傳簡訊給我，「鑄刻印鈔局（Bureau of Engraving and Printing）重新開張了。」我連忙把訊息抄在筆記本上，這是我那三百塊美鈔唯一的還魂機會。

二○二○年疫情 延續，加州 頒布戒嚴令，我們躲在家中，面對不可知的疫情，對外的唯一實體接觸，就是靠團購每周送食材過來。一個平常的八月天，我把三張百元大鈔放在信封中交給管家，要她支付送到的菜錢。

正在網上開會，彷彿聽到「啪」一聲，接著聞到一股燒焦味，也沒往心上放。開完會後，隨口問管家：「是什麼燒焦了？」管家滿臉愧疚地說：「小君，我惹禍了。我想鈔票容易長細菌，好心想替團購的人把鈔票消毒一下，沒想到放到微波爐中，居然變成這樣。」

潔白的信封上有一點燒焦痕跡，並不嚴重，沒想到打開信封，裡面鈔票居然燒焦了。為何信封沒有事，裡面鈔票卻損毀成這樣？看到微波爐角落上有一塊燒壞的痕跡，管家囁嚅地說：「我來賠。」我安慰她：「小事小事，銀行可以幫忙換的。」

打電話給銀行，相熟的行員說沒有關係，把鈔票連灰燼放進塑膠袋就好。我託人帶給銀行櫃台，過了一周，銀行小姐說：「鈔票燒毀太厲害，超過百分之五十，不能換。」

小事變大事，拿著退回來的紙鈔，我開始專心研究，三張鈔票的損傷位置都在右手邊。原來美國在二○○九年製作新版的百元鈔票，為了防止假冒，採用3D安全條帶和墨水池中鐘型圖案這兩種先進安全特徵，兩者都摻和了金屬，難怪放到微波爐裡會高溫 爆掉。

我到朋友群組討救兵，做生意的玫君立刻私訊我，告訴我在美國損壞美元是重罪，要我趕快把訊息拿下群組，以免替自己找麻煩。

我真不平，左看右看，美鈔上根本沒有標明不許微波，這麼不經燒的鈔票，壞了怎麼能怪我呢？

最會查資訊的美齡替我找到消息：「損毀百分之五十以上的鈔票，可以去鑄刻印鈔局申請，請他們幫忙鑑定，如果一切通過，印鈔局可以補發新鈔。」

這可是大好消息，我連忙上網想要填申請表，沒想到疫情期間案例太多，印鈔局居然暫時關閉。

原來「焚鈔療疫」的不只我一人。來美國四十五年，如今終於知道，美鈔不可以放微波爐加熱。