《老物件情懷》一九六六年打工報稅單

作者一九六六年暑假在紐約打工的報稅單。

這是一九六六年暑假，我去紐約打工的報稅單，暑假三個月賺到一千八百五十九元，這些錢當時對我太重要了，它能夠讓我無憂無慮的完成學業。

一九六五年，搭機來到了堪薩斯大學，當時一美元等於四十元新台幣，中小學教師月薪約新台幣九百元。很多來美國的留學生 其保證金都是借款，有些同學要在學校找工作，學校廚房洗盤子的工資，一小時才八十分錢。暑假到了，很多同學都想要到紐約中國餐館洗盤子，每小時工資是九十五分；老同學說找職業介紹所時，他們會問有沒有洗盤子經驗？一定要說有經驗。

剛好有個同學要開車去紐約，他和老婆及一個小男孩坐在前座， 後座可以乘坐三人，一人收二十元， 比灰狗巴士的四十元車資還便宜。結果三個同學擠在後面，前後開車將近四十小時才到達紐約；途中孩子哭鬧不停，我們有時還要唱歌以保持開車者清醒，就這樣省下了二十元。

到了紐約，先去找同學黃雲芳打聽消息，他租的公寓位在布鲁克林，當晚他說我們學機械會製圖，可以先去找工程公司問問看；當晚並幫我準備一張履歷，隔天請室友老梁教我如何搭地鐵 。

在地鐵買了一個代幣十分錢，坐了地鐵到曼哈頓 第一站就出來，走到第一棟高樓大廈，老梁就叫我找工程公司的人事室問；公司說沒有空缺，問是否可留下履歷。接著又到了另一高樓大廈，進去後談了約二十分鐘，就說要試用我，問我何時可上班？讓我感到受寵若驚，時薪給三元，我馬上應允明天可以上班。哇！ 踏進曼哈頓還不到兩小時，就找到這麼高薪的工作，這算是我一生最幸運的一次。

第三天就搬到曼哈頓九十七街的Formosa Club，其實那時是一間有著兩臥房的公寓，放了十幾張行軍床，每天收一元，專給留學生到紐約者暫時居住。

上班公司離世貿大樓只有兩個街口，中午常去那裡吃約六十分錢的披薩，當時世貿中心還在打地基，機器操作聲震耳欲聾，非常吵雜。下班就走到唐人街買東西，當時最大的雜貨店叫聯合，山東白菜一磅是七十五分、芥藍菜要八十五分錢、鮑魚一罐才九十九分；車輪牌鮑魚比較貴，要價一點二五元，一開罐就可以吃，因此常常吃鮑魚，很方便。

三個月的暑假打工很快就結束，要回學校註冊上學，也付得起票價四十元的灰狗巴士了；還買了二十五瓶的鮑魚罐頭以及很多味全花瓜帶回堪薩斯。學校同學如果有女朋友自台灣來，就來我這裡買鮑魚，他們的女朋友還稱讚在美國吃這麼好。

三十年後在加州矽谷GE工作多年，還常想起當年每天中午聽到世貿打地基的隆隆作響聲；一九八八年再回紐約旅遊，並在世貿大樓的一○二樓瞭望台留影。二○○一年九月十一日清晨，世貿大樓突被恐怖分子利用客機撞毀，瞬間驚動全世界。世事多變化，不幸之事誰能預料？