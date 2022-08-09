醫院是一種無法挑選來客的場所，不管來的是什麼人種、什麼身分、什麼年齡、什麼語言，我們醫護都得盡心照護。與病人剛見面時，絕不可說「歡迎光臨」，對出院患者也不能說「see you next time」；十幾年來、我邂逅了千奇百怪的病人，我的心智在幾年間迅速成長，對生活的認識也越加廣泛與深刻。

南希是病區著名的病美人，自從化療後頭髮就逐漸脫落，她乾脆剃光，並戴上各式假髮；她長得瘦高、眉眼清秀，化療前是一頭金色捲髮，即使生病，也依然把自己打扮得乾淨清爽。

一年前有一天，我在化療門診部走道遇到南希，她一邊激動地喊著我的名字，一邊衝過來摟抱著我說：「今天去做了CT，我的乳房腫瘤 都消失了，化療拯救了我。」

我也激動地撫摸著她單薄的肩膀，就像久違的朋友一樣。我們腫瘤科住院部的病人，一般經過治療後都轉入門診治療，病人並不需要長期住院，這周住院、下周出院，也就那麼幾十個病人轉來轉去，醫護與病人之間都變成熟人。

兩個月前，我又見到南希，她竟然坐在輪椅上，雖然她依然美麗動人，抗癌勇氣支撐的笑容卻滿含淚水，她拉著我的手說：「癌細胞 已經轉移到肺部，估計不久於人世。」聽到這些話，我覺得自己此刻把一輩子的笨拙都表現了出來，竟然連一個聲音都發不出來。

她是我們一路陪伴走過來的病人，從開始化療到脫髮，到選假髮，再到化療，又到送她回家。幾年間一遇到她住院，我看著她的丈夫每天帶三個孩子來陪床，看著她父母來來往往照顧探望。

上周我被她叫到病房，南希躺在病床上，面色蒼白而平靜，她鼻子上戴著氧氣管，輕聲地和我們一一告別，還不忘記講一些感謝的話語，醫生說她最多只剩一個月的時間。

多麼年輕的媽媽啊！當時我站在她面前，聽著她微弱的聲音，腦子一直發懵、手有些顫抖、舌頭發僵；我機械般彎腰趴在床上，去擁抱她如紙片一般的身體，腦子閃念出無數劇情：這個美麗的人兒就要消失了，孩子就沒有媽媽了，每天在病房照顧她的年老父母，該如何面對即將要失去女兒的狀況，她的丈夫日漸消瘦的肩膀要扛起生活壓力，三個還不到十歲的孩子們如何度日？

我緊緊擁抱了南希，便迅速轉身跑出病房，連一個字都無法說出，即使在心裡存放了無數個安慰的詞語。

僅過了一周，病人要求回家。那天，我們大家都站在樓道，看著移動床從我的眼前滑過，就像一道閃電閃過眼前；那一瞬間，我毫不猶豫地衝上去，傻傻地對著已經奄奄一息的南希說了一句：「Nancy,see you again.」 那聲音很快被我吞下肚。

南希回家的第二天，就離開了人世；記得她那只有三歲的兒子，曾拉著病床上媽媽的手嚷著回家，這次她真的永遠回到了家。

「熱愛生活吧！」實際上是健康者的一句口號，對病人來說不甚公平、也無法公平。朋友建議我還不如換個工作，可能我受的刺激太多了，心理反而在不斷的痛苦積累中逐步強大。在工作中幫助了病人，就會產生欣慰或榮耀的情緒，也會覺得醫院的工作不是任何人都能勝任的。

南希是被我們照顧與愛過的病人之一，也是讓我們最撕心裂肺的一名病人，她像夜空中一顆隕落的美麗流星。那年，我們腫瘤科連續失去了四名年輕病人。