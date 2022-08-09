上海有黃浦江和蘇州河「一江一河」，因為自小我家就輾轉住在浦西的西部，所以黃浦江離得遠；蘇州河卻不一樣，它總是近在咫尺，散發著獨特味道。

記憶中，小時候常被外公牽著，掌心暖暖的，不下雨的日子，我們走出了弄堂口右拐，再拐彎沿著大路一直向西走，走到上海西站的鐵道口看火車；火車隆隆的聲響，夾雜著駛過時的一股勁風，我捂住耳朵既害怕又覺得自己很勇敢。看完火車走回家的路，是西站旁邊一條河邊的路，沿著河岸砌著高高的石頭圍牆。

路過那段長長的圍牆中間，有一處裝有幾格鐵梯，爬上去就能看到河，我總會揚起頭看，卻從來沒有想過要爬上去看；因為瀰漫過來的河水臭味，只會催著我堵住鼻子加快離開。

上學後，經常坐在書桌前看書寫作業，窗外有一小片樹木，夏天蟬聲鳴起，屋外有股熟悉的臭味襲來，那是種根深柢固的水臭，很難抵擋，只會催著我快點關窗。那時的我已經知道那條河叫蘇州河，知道了從小經常聞到的臭味，就是蘇州河的味道。

中學時，早已經習慣蘇州河的味道，也知道當風向不往我家方向吹的時候，臭味就不會太濃烈。那時因為居住在一大棟老式洋房的後樓，後樓要被拆除，我家就隨著後樓裡的住戶們臨時搬進了簡易房過渡；等待分配新房時，蘇州河還是在家的西面，它的氣味一直在那裡。

期末考時，我經常會走去附近的圖書館 複習功課，閱覽室在二樓，窗戶也正好對著河，那時算是第一次正經地看了蘇州河，原來水是淡黑渾濁、死氣沉沉。

讀大學那幾年，只有周末才回家，無暇在意那條咫尺之遙的河。

很多時候，我的腳步穿梭在上海的大街小巷，抑或坐在車上途經蘇州河上的各種橋梁時，在不知不覺之中，看到嚴重汙染的河水漸漸變得清淨，河的兩岸不斷蓋起高樓，兩岸拆掉圍牆後的開放式步道 ，在綠意盎然下也漸增人氣與活力。當年「黑如墨、臭如糞」的蘇州河早已不存在了。

工作了多年後，置業安家在蘇州河邊，客廳、臥室、書房、廚房及衛生間，每個窗戶都能看到蘇州河，它像是一個始終在身邊的老朋友。

每當夜幕降臨華燈初上，站在窗前，俯視著眼前的蘇州河，河邊的一盞盞路燈倒影在靜靜的河水裡，遠處是城市的高樓大廈，萬家燈火中敘說著每一戶的故事。

這種靜好，有天晚上被一種持續不斷的嘩啦啦聲音打破，我張望窗外尋找噪聲的源頭，原來是對面沿著河岸，造起了一條很長的水流瀑布，從石頭間流出的水聲，夾雜在人工製造出的紅綠霓虹燈光間，顯得十分的俗氣。

那一刻的我腳下凝滯，想起了兒時小小的我在看火車時，那隆隆聲響下既害怕又覺得自己很勇敢的情形。成年後的我卻只是多了一份無能為力，於是默默地關緊窗戶，卻擋不住無比喧騰的水聲。

三年前再回去，是二○一九年八月九日周五，我離開香港 ，搭了最早的航班回到上海。晚上變天了，一整夜雷雨大風，第二天中午，我醒來後打開窗戶，雨後的天空特別明朗，站在窗前，熟悉的蘇州河依然近在咫尺。對岸那條小瀑布景觀還在，但是沒有水聲了，據說沒有再被啟用過，我不知道是什麼原因。