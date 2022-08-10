《老照片說故事》光陰的故事

作者與兄弟姊妹的照片。

前幾天整理娘家的舊櫥櫃，找到一本陳舊相簿，看到一張泛黃相片，往事浮上心頭、歷歷在目。大約是五十年前吧，大哥讀初中，大姊讀小學二年級，我讀一年級，我站在哥哥後面，姊姊懷裡抱著未滿一歲的小妹。

我們背後是一排名叫「水源大樓」的四層樓公寓，後來出了一個國際巨星鄧麗君，她家就在我們背後的某一層公寓裡。

水源大樓的管理員，我們都叫他阿伯，一堆小孩子在棚內玩捉迷藏、跳格子、打彈珠……；雖然很吵，但是阿伯總是笑咪咪地看著。他是外省人，也就是俗稱的「老芋仔」。

那時家裡很窮，爸爸做木工師傅，每天賺四十元，媽媽就在後面的公寓挨家挨戶幫有錢人家洗衣服。每個人頭每月十元，比較好的雇主會送一些舊衣褲或是吃不完的餅乾、糖果給媽媽，最後還是被我們四個小孩吃光了。

不論寒暑，媽媽從早彎著腰洗著一盆又一盆的衣褲，雖然媽媽的努力得到主人稱讚，卻落下氣喘和腰疼的病根。

看著相片想著很久以前的往事，父母不曾讓我們挨餓過，該繳的學費準時繳，一年一次的遠足也能跟著老師和同學一起去遊玩，家裡雖然窮，但童年過得很快樂。

現在的我已經五十八歲，我們比當年的父母還要老，爸爸已經去天堂了，媽媽今年九十歲了，逢人便說當年的生活經歷，這些故事像喝茶一般，苦而回甘。