四十多年前，我住在北京 鼓樓附近，當時鼓樓一帶賣食品的小店不少，其中三家小店的美食 讓我記憶深刻。

一家是早點店，在鼓樓東大街，店面不大，裡面擺放著四、五張桌子，店裡除了油餅、豆漿、包子、豆腐腦等小吃以外，燒餅也非常有特色。那燒餅一面是隆起的，比另一面略大，黏有一層芝麻，形狀有些像馬蹄；剛出爐的燒餅散發著麵香、焦香和芝麻香，味道很誘人。

更令人稱絕的是，燒餅從側面輕輕一撕，皮與瓤分開，中間竟是空膛，可以夾油餅、炸丸子、油豆腐吃；不過大多數人還是喜歡夾焦圈，白淨軟嫩的燒餅與金黃酥脆的焦圈相得益彰，吃起來很可口。

烙燒餅的師傅是個慈眉善目的圓臉老頭，有人說他的手藝是從山東某地老家帶來的，不知真假。不過這麼多年，我去過北京不少早餐店，卻再沒有吃過這樣獨特的燒餅。

另一家在鼓樓西側一條斜街上，賣醬羊肉和羊雜碎等肉食，店很小，靠店門就擺放一個櫃台，不能堂食。這家小店每天下午五、六時，必定要燉一鍋羊排骨。由於火候足，排骨燉得十分軟爛，骨肉已經分離，吃到嘴裡不膻不膩，除了鮮嫩以外，還有一種羊肉特有的酥香感覺。

每天下午賣羊排骨之前，小店門口就已經有人在排隊，買一包剛出鍋的排骨，再買一張烙餅，回家趁熱一起吃，真是一頓很不錯的晚餐。因為排骨總是供不應求，我只吃過兩、三回，可那美味卻總在記憶裡。

還有一家扒雞店，在鼓樓南面大街，那家店上午九時開門，賣完一百來隻扒雞就關門。他家的扒雞軟爛入味、香氣四溢，很受顧客歡迎。每天開門前門外就排了一條長隊，去晚了就買不到。聽說老闆是個很有原則的人，他說做扒雞絕不能為了增加產量就唬弄客人，壞了口碑，臉都沒處放了。記得當時我們家要是有客人來吃飯，母親就請我去買，要排隊一個多小時才能買到可口的扒雞。

這些美食小店早就都關店了，換上了一些招牌富麗堂皇、裝修華美的店，但我總是留戀那時的美味。