《老物件情懷》父親的遺著

作者丈夫遺著「憶海擷珠」。

二○一八年，孩子的父親遺著「憶海擷珠」問世了，當一箱箱新書運到家裡時，睹物傷懷，小女兒禁不住淚水噴湧而出；她在百忙中花費許多心血編輯，如今終於為老爸圓夢，百感交集，再也無法按捺住心頭那份激動。

二○一七年四月，向來精神抖擻的先生驟然離世，噩耗傳出後，小女兒即刻放棄出國講學，從休城飛到維城，全家人悲痛欲絕。連日來，網路上紛紛傳來海內外各地學生、親友的悼文，華府的學生結伴前來弔唁；維城大女兒、兒子的同事、友人，在追悼會上沉痛哀悼，墓地上堆滿花圈。

然而，這一切再也無法拉回八十出頭的慈愛老父，小女兒越想越痛不欲生。魯迅在「紀念劉和珍君」中寫道：「長歌當哭，是必須在痛定之後的。」無數往事湧上心頭，於是，小女兒帶著老父的電腦和手機 回休城了，想要將深深的悲痛化為力量，擦乾淚水為父親做點事。

小女兒在科學事業中頗有建樹，工作極繁忙，如今，她稍有空閒時，縈繞腦際的卻全是慈父的身影，樁樁往事湧上心頭。她心中敬愛的父親，為了照顧三個兒女，寧願放棄省城大學教職而去江城中學任教；他在餐桌上談笑風生，與孩子們交流，傳播知識、開拓思路並循循善誘；他領導市級、校級語文教研工作，教兩個畢業班，還常額外幫人代課；他教學成績突出，為人善良正直，在師生、家長中有口皆碑，評特優時卻謙讓給他人。

小女兒記憶中的父親，為了補貼兒女上大學費用，在繁重的教學任務外，風雨無阻，四處奔波兼課；他來到美國，為後輩當後勤，任勞任怨；他一生愛好寫作，曾是省文聯、市文聯成員，在美國仍筆耕不輟，常常投稿給「世界日報 」。

想到此，小女兒堅定了「幫老父出書」的主意，她立即打開電腦，查看老父文稿，訂正疏漏、整理編排、聯繫出版社；而後選擇圖片、設計封面，定稿了。她又一次次校對，在飯後的偷閒片刻、工作後的夜深；外出開會、講學，在飛機上或在旅館 裡，小女兒抓緊一切可擠出的時間審稿。皇天不負苦心人，經過幾個月的努力，她實現了幫父親出書的願望。

二○一八年十二月初的新書發布會，小女兒買了機票帶著我和女婿從休城出發；兒子和大女兒從維城出發，聚集在洛城「世界日報」編輯部。在會上，小女兒代表作者發表感言，介紹新書記敘了作者的童年趣事，描寫了孩童時的故事；感恩求學年代的引路人；寫大學讀書和工作時及赴美後的見聞；讚頌了一些善良、苦幹的優秀人物，也暗諷了一些「小人」，展現作者善良、正直、不畏權勢、善待好人的人品。

小女敘述言簡意賅卻文情並茂，在場聽眾無不動容，家人不禁潸然淚下；回到各自住所後，兒子和大女兒讀著新書哭了，尤其兒子，哭得稀里嘩啦地說道：「年少時不懂事，不理解父親的關愛，十分慚愧，以後一定教孩子好好讀爺爺的書。」

幾天後，兒子、大女兒來電稟告，孫輩去上學和工作，都把老人的書裝入行囊了。老人的書不僅是教孩子學中國文化，還教孩子學習做人，「書中自有黃金屋」，寫的都是文化和道德遺產。