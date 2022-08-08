來自中國的年長讀者，對處理食品想必都不陌生，所謂處理食品，通常是指有瑕疵而降價出售的食品。一九八○年代，妻子在上海某著名食品廠工作，近水樓台先得月，各類處理食品沒少買。

處理食品的第一類是邊角料，該廠的榨菜罐頭很暢銷，就是把塊狀的四川榨菜加工成榨菜絲，加工過程中產生不少邊邊角角，就以低價賣給職工，約是正品價的五分之一。

第二類是生產中的次品，那時中越兩國在邊境 老山地區爆發激戰，部隊隱蔽在坑道與貓耳洞裡，不能用明火燒飯，因為會暴露目標，招來越軍的炮擊。於是該廠奉命生產紅燜茄子罐頭和麻辣豇豆罐頭等；軍用品質量要求高，罐頭稍有碰癟就賣給職工，價格當然是象徵性的收費。

第三類處理食品可說是人為的，該廠主打產品之一是聞名上海灘的萬年青餅乾，包裝過程中難免有少量餅乾碎成兩片或三片，就以半價甚至三分之一的價格賣給職工。碎餅乾供不應求，許多人託關係來買，還不一定能買到。有時關係硬的來了，恰巧又沒有碎餅乾，操作工只要動作稍微粗放點，碎餅乾就產生了。這聽來似乎不可思議，但在當時並不奇怪，因為工人工資低，幹好幹壞一個樣，樂得製造點碎餅乾賣個人情。

還有些處理食品就難以擺上枱面了。有個朋友回憶，一九七三年時在外貿公司工作的阿姨，送來幾盒包裝精美的燒賣，這批準備出口的蝦仁燒賣驗出大腸桿菌超標，被退了回來。按照規定，這樣的食品是應該銷毀的，可是外貿公司覺得太可惜，就以超低價內部處理。朋友的阿姨買了許多，除了自家食用還分送親朋好友，並關照一定要徹底蒸熟，朋友因此第一次吃到了「出口轉內銷」的蝦仁燒賣。

一九七九年初，我的一段經歷更是奇特。我所在的研究所購入了一批巧克力豆，每個職工可分得兩斤；那時文革剛結束不久，商店裡連普通的糖果都少見，更別談巧克力了，何況還有兩斤。更令人激動的是，這批巧克力特別便宜，只有市價的十分之一，幾乎就是白送。

然而接著就有傳言，說這些巧克力被汙染過。事情的原委是附近有家食品廠，生產的巧克力在上海挺出名，某日衛生局到廠檢查，說來真是湊巧，一隻小活物不早不晚，竟當著檢查員的面，堂而皇之爬上攪拌巧克力原漿的大槽。工人見狀去驅趕，小活物慌不擇路，一頭栽進槽裡，被攪拌機打得粉碎，與巧克力漿混在一起了。

檢查員當下判定這是嚴重的衛生事故，下令該批巧克力當飼料處理。該廠知道我們研究所飼養著多種實驗動物，就以極低價格交給我們處理。交接時，食品廠的人透了底：「這批巧克力不過就是混進一隻小活物而已，要是真的拿去餵動物，就太可惜了。」於是所裡象徵性給實驗動物吃了點，大部分都分給職工。

得知巧克力被汙染過，眾人譁然，所裡表示，買或不買悉聽尊便。同時也傳出食品廠來人回話：「這次也就是不巧讓檢查員看到了，其實這樣的事平常得很，還不是照樣出廠？再說要不是上面卡著，要處理也是給我們內部，哪裡輪得到你們研究所？」於是乎買還是不買，讓許多人陷入兩難。

天人交戰的結果，多數人還是買了，因為便宜巧克力的誘惑力實在太強；再說幾兩重的小活物混在幾百斤巧克力裡，眼不見為淨，萬分之一的比例，可以忽略不計吧。

為什麼那個年代人們對處理食品感興趣？原因之一是彌補了票證不足，當年買肉要肉票，買魚要魚票，買處理食品則不需票證。當然最主要的原因還是便宜，當時工資很低，能以低廉的價錢一飽口福，何樂不為？其實合格食品與處理食品哪個好哪個差，大家都心知肚明，之所以對處理食品趨之若鶩，其實也是無奈。