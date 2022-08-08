早年台灣物質條件較差，首善之都的台北也沒有太多享受，每人多少都得分攤家事，我雖然年紀最小也不例外。家裡當時有傭人清洗大件衣物，但母親仍經常要我陪她洗細件衣物，我對肥皂泡泡總是有興趣；炎熱的夏天，將手浸在水裡也是一種享受，如今想起來，那是我與母親最親近的時刻。午後收下太陽曬乾的衣物，那氣味是現代洗衣烘乾機永遠取代不了的。

接著，摺衣服的學問就更大了，堆積如山的衣物在母親的妙手擺弄下，服服貼貼地整齊疊好，有自知之明的我，則是選擇了不會出錯的「摺襪子」。和母親學拆毛衣、洗毛線、曬毛線、繞毛線、打毛衣也是一套學問，除了打毛衣較專業以外，我的技藝應該算是可以出師了；在學習的過程中，慢慢體會到，日後真正面對面和母親相處的機會，一生中能有幾次？

「酒矸倘賣無」是最早的幾種台語叫賣聲，當年的推車老爹絕沒想到，現下的新頭銜是「物資回收處理人員」；老爹拖著車每天都有數次巡迴，但因涉及金錢交易，沒小孩參與的份。

「大餅、饅頭、豆沙包」則是山東老鄉的專利，退伍老兵騎著腳踏車，後座擺個木箱，用麵粉布袋裝著熱騰騰的麵食上街叫賣，讓每家小孩都學會幾句山東話了。「又香又脆芝麻餅喔」則是上海叔叔的叫賣，還有茯苓糕、燒肉粽的台式叫賣聲，也讓我難忘。此外，「桂圓稀飯」叫賣聲只有在晚上才會出現。古色古香的車子敲著清脆鈴聲，是賣醬菜的；用竹板敲擊聲做買賣的，是餛飩麵推車；同業的福州老鄉賣魚丸湯，是用湯匙敲湯碗；叮叮噹噹的鈴聲，則是冰淇淋推車發出的聲響。

用竹筒做出響板聲的是烤蕃薯；賣杏仁豆腐冰的吹著單音小喇叭；炸臭豆腐不須吆喝，大家都會聞香而至。效果最好的則是賣麵茶、泡餅、梅茶的推車，尖銳的蒸氣哨音，畫破寧靜的社區，讓大家都知道推車來了；賣麥芽糖的，則是挑擔子敲小鑼。爆米花如大砲發射，無人不知、無人不曉，澆上麥芽糖壓扁後，裁成塊狀的「爆米香」，是小朋友的最愛。轟隆的巨響、撲鼻的米香、鮮白的米花、麥芽糖的甜蜜，正如我快樂的童年。

➤➤➤童年往事（上）