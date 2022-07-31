剛到台灣的我，應該算是幸福的，家住在台北市愛國東路，因為年紀太小還不能進小學，只好就讀位在潮州街的「貝滿幼兒園」，這是一所基督教會辦理的學校，父母都不是教友，只是挑一所離家最近的學校而已。

每天由傭人送我上學，實際上只是吃喝玩樂的團聚罷了，印象中最深刻的是，每次吃點心時，都要唱歌感謝上帝。同學阿齡是後來隨我一起進小學的，一口氣能說出「蔣總統名中正，字介石，浙江奉化溪口鎮人」，她是我平生第一個「政治輔導員」，也反映出當年時局的緊張、思想教育 的嚴謹。

有一天，一名女老師買了一輛造型奇特的腳踏車，在當時是一件大事；腳踏車是鋁質材料製成，有許多鉚釘鑲合的結構，與當時的日式車或英式大東飛虎牌腳踏車都不一樣。我長大後才知道，那就是當年海軍軍艦封鎖台灣海峽，將一艘東歐貨輪劫持後，在物資局拍賣的貨品，老師的這部單車，就是我對這段歷史的見證。

我因為個子較高，被老師安排在樂隊當大鼓手，其實我最鍾意的是清脆的三角鈴；直到現在，雖然貝多芬是我最喜歡的音樂家，但是德弗札克第九號交響曲「新世界」第一樂章，卻永遠是我的最愛。原因無他，就是那清脆的三角鈴聲，讓我回到無憂的童年。

當年路上很少車輛，我是走路上學的，從愛國東路經寧波東街，轉金華街過杭州南路，上潮州街就到了「貝滿幼兒園」。路邊多是住宅區，日式木造房子有前院、以矮樹叢當圍牆，樹叢多為長青小樹；有一種開白色十字花、圓葉子的植物，是我最喜歡的，淡淡的清香有點像茉莉花，一直到移民美國，發現那也是圍牆樹的常客。

此外，扶桑花也非常普遍，傭人告訴我，花蕊底部有花蜜，舔起來有甜味。長大後到了台中入伍訓練打野外時，大家都學我舔花蜜、將花朵插在耳鬢，氣得班長跳腳，猛罵「娘砲」；有一次採蜜，結果打擾到捷足先登的蜜蜂，嚇得大家「兵敗如山倒」，又氣得班長甩帽子罵人，如今想起來還想笑。

在羅斯福路沒拓寬前，寧波西街是滿熱鬧的街道，兩路交口邊是一家維康中藥店，還有中醫駐診；我到現在還記得醫師叫「汪飛白」，人長得瘦瘦高高，戴一副眼鏡，與羅斯福路口大胖子跌打損傷的「余善堂」師傅，形成有趣的對比。

中藥店門口有個攤子，賣些奶粉、麥片、罐頭之類的食品，老闆夫婦很勤勞工 作，數年後發達了，買了房子自己開店，就是有名的「劉仲記」。走近南昌街口是「老松勝醬園」，醬油、醬菜、鹹鴨蛋都是當時最好的，直到如今我深為不解的是，為何沒有鹹雞蛋 出售？

南昌街是熱鬧的商業區，印象深刻的是雜貨店和照相館，南國彈子房原本是乒乓球場，有個球后常去練球。二哥則是中意連環圖畫書店，一個硬殼盒裝約三本小人書，內容多為水滸傳、楊家將、薛仁貴之類的古典章回小說。

連環圖畫書的畫工細膩，有文字說明，引人入勝。每次我被二哥負責看管時，他就會帶我去看，然而這是犯家規的，父親說不衛生，早年肺結核流行會經此管道傳染。因此，大哥就成為糾察隊來抓我們，貓抓老鼠的遊戲經常上演。

有一家製冰店是比較特殊的，先由機器製成碩大的冰塊，再由師傅用巨大的鋸子，鋸成一尺見方的小冰塊，供應給菜市場和刨冰攤；這是一件體力活，切割冰塊的過程很神奇，會讓我駐足許久觀看。馬路對面就是一家點心店，燒賣和千層糕非常好吃，下午四時開鍋時，父親經常帶我在一旁等候。夜市更是熱鬧，中間服飾攤位有一對姊妹花，還當選過商展小姐；一名留平頭的中學生，為了追求「梳子公主」每天去攤位買一把梳子，是街坊都知道的公開祕密。

南門市場對我而言，有如進了「大觀園」，在沒有冰箱的年代，主婦每早都要去菜場採購新鮮食材，一進大門就是油炸攤，麻花、饊子、雙胞胎讓我心花怒放，芝麻餅、光餅的歷史典故，使平凡食物變得可口。魚丸攤上，老闆手握魚漿，由手掌虎口處一擠一個掉入滾開水的大鍋裡，在熱騰騰的蒸氣瀰漫中，白胖的魚丸逐一浮在水面。活雞、活鴨、活魚是我最好的生物教材，殺雞、刨魚更是解剖學的啟蒙。

➤➤➤童年往事（上）