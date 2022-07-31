《老物件情懷》懷舊公事包

深棕色皮質公事包。

上世紀八○年代末，我們舉家遷美開創新生活，因地緣與文化背景之故，我們在租住的公寓社區很快結識了一對台灣來的、和三對中國來的夫妻。

我們這五個家庭的共同點是，先生們正忙於攻讀博士學位，子女的年齡相仿且就讀同一小學，每家都承受無綠卡的焦慮與壓力；太太們除了相夫教子外，有三人念研究所，均為未來能立足於異域而轉換系所就讀，另兩人做兼職工作。

個性溫順的淑儀來自北京 ，為減輕丈夫的經濟重擔，她放下身段暫做洗衣熨燙工，貼補家用。她見我家庭與課業兩頭忙，每次到魚市場採買時，總不忘帶些魚蝦給我；孩子們參加校際球賽時，她熱心地當司機接送；每個孩子生日時，她會親手烘焙一個蛋糕送給小壽星慶賀。

當淑儀打工時，她的兒子放學後就先到我家寫功課，偶爾吃餐便飯。在異鄉，溫馨互助的鄰里情，屢屢讓我們五戶人家的困境迎刃而解；淑儀和我之間的情誼，也因她的直爽、簡樸、熱誠與勤奮個性，而與日俱增。

後來淑儀的先生在外州覓得一份工作，臨別前夕，淑儀遞給我一個紙袋說：「妳很快就會用上這個公事包，它裝滿我對妳的祝福，希望妳會喜歡。我們保持聯繫。」我雖萬般不捨她的離去，但終須一別，各奔前程。

往昔我在台北上班時，手拎著或肩揹著都是秀氣的皮包。我好奇地把玩著這個手柄可伸縮、肩帶可裝卸的深棕色皮質公事包，包內含四個夾層可以平放A4文件或書籍，並設有拉鍊或暗釦的小部件袋、插筆袋等，都可置放零散物件與鑰匙，使其不致滑落或遺失。

我發覺皮包還有外置開放夾層，可迅速拿到重要資料，更令我深深喜愛這個寬敞、分隔性能良好的公事包。隨即，我的腦海浮現出一幕穿著得體的求職者，攜帶著有質感與品味的公事包去應試的畫面，不禁莞爾。

畢業時，這個深棕色的公事包便跟隨我去職場面試，有了「得力助手」的加持，使我有條不紊地取出已準備妥當的應試資料。就職後，我喜好在工作中發掘自己的專業，於是不斷地自我精進與深耕。後來在我人生職涯欲更上層樓時，公事包又發揮它系統整合資料的極致功能，大力地將我推上資訊系統管理階層職位上。

當年五個家庭現已分散各地，其餘的四個太太中，淑儀服務於梅西 （Macy's）百貨公司直至近年退休 ；一人在先生開設的針灸診所當助理；一人在紐約市當服裝設計師；一人創立並掌管有數名員工的會計師事務所。至今，大家在線上聊天時都很慶幸有緣相識，難忘彼此相互扶持的那段艱辛歲月。

如今我已從職場退休，這個公事包被珍存在我的衣櫥置物架上。我由衷地感謝當年淑儀送我這份實用又有價值的禮物。