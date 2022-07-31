一九七○年的暑假，跟著識途老馬到小賭城 Reno打工，認識依玲，她是金髮碧眼、年輕美麗的女人，帶著四、五歲的女兒嫁給湯米；湯米是一家賭場字花（花會）部門的主管，也是我們打工時的老闆。

依玲和我，無論種族背景、家庭成長或生活方式都南轅北轍。例如我認為她中學沒有讀完就出來打工、生下女兒當單身媽媽，這都是不成熟的決定；加上下班後她與同事又菸又酒，不馬上回家陪女兒，有違良母之責。而她覺得我暑假獨自來賭城打兩份工存錢念書，不菸不酒，又沒有男朋友，是一件奇怪的事。但我們卻欣賞彼此開朗、誠信的個性，變成好朋友。

有一天我們併肩走著，她敘述一件事，說某人醉了，不斷說話罵人，Fxxx這個，Fxxx那個。我聽著聽著總不明白這是什麼字，忍不住打斷她發問：「妳說這個Fxxx是什麼意思？」她一聽便馬上停步，瞪大眼睛看著我說：「妳在開玩笑嗎？」我說：「沒有啊，我真不知道妳說的是什麼？」她看著我並認真回答，突然就哈哈大笑起來說：「難以置信，妳這個大學畢業的人，竟然不認識這個字。」

然後她告訴我，這是髒字眼，代表性交，那時我只好老實告訴她，我念書學英文直到現在，從未看過、讀過或學過這個字詞，謝謝她教會我這個罵人的字。好笑的是，在以後漫長的歲月裡，常常不可避免地用這個字來罵人洩憤、當語助詞。

後來我開始和長相英俊、溫文儒雅的P約會，他是湯米的得力副手。有一天，湯米和依玲請了七、八個人到他們家吃晚餐，飯後大家在客廳地毯上圍圈坐著，我不知道他們在幹嘛，就乖乖地坐在P旁邊。

突然有一個人開始拿紙捲菸草，他點火後自己深深吸了一口，便將菸遞給他右邊的人吸，如是一一傳遞；我奇怪於氣味不似香菸，男友輕聲告知這是純種上等大麻 。在一九七○年，大麻菸是違禁品，我雖然不會抽菸，但在年輕人的強烈好奇心下，也很想試一試這個聞名已久卻無緣相見的大麻，於是期待著。

好不容易到了P的手上，他吸完之後，馬上要輪到我了，正當我伸手準備接時，他居然伸長手臂，跨過我的手，交給我右手邊的人，然後對我說：「這不適合妳，不要試。」當時真想打他一拳，破壞了我這輩子試大麻的機會。

事後很感謝P的溫情，離開賭城和他們失去聯絡，從此再沒機緣見到大麻。如今回想起來，那些日子過得挺有趣的。