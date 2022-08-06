《老物件情懷》第一個洋娃娃

藍娃（左）和她的男伴。

誰是我此生最長久的朋友？能為我分擔一生的喜怒哀樂？那就是我的第一個洋娃娃。

我生長於台灣的空軍眷村，從南到北，由嘉義遷至台北，鄰居和父母親的同事們曾深信反攻大陸是理所當然的事，此時此刻不過是暫時性居住。因此我們的日常生活過得像是在擺渡船上，家具、日用品一切從簡，盡量湊合著使用，毋須做定居的打算。

身為飛行員的父親，經常出差受訓擔任特殊任務。一九四○年中日戰爭如火如荼，父親剛滿十七歲，一心只想從軍保家衛國；他毅然辭别了三代同堂的家人，離鄉背井隻身從河南 的鄉村，長途跋渉抵達昆明的空軍基地，開始接受飛行員訓練。因為自幼離開親人、過著動盪不安的生活，使他成家以後，更加珍惜家庭生活的可貴。

父親在没有出差遠行的日子，前腳離開空軍交通車、後腳踏進家門口後，就會馬上換下軍服，或拿起榔頭桿錐，修這補那；又或是拿起菜刀、炒菜鍋鏟，快手快腳地幫忙準備晚餐。外祖母曾經是個上海少奶奶，到了台灣，拖著木屐、冒著烈陽買菜，汗水淋漓烹煮一家六口的晚餐；有這個勤快能幹的女婿當助手，她樂在心頭，嘴上卻忍不住嘮叨父親生來是勞碌命。

家中三個孩子，我排行老二，是唯一的女兒，倒是沒有獨生女的嬌慣。有人惹怒了我，頂多搬一張小竹凳獨自坐到院子角落，等大人們出來哄兩句好話，我就會乖乖地跟隨進屋。但我多愁善感，父親對我動不動就掉淚感到頭疼，每次他出差離家前，常常一再叮嚀要我堅強；寄回的家信，除了提醒我們三個小孩要幫著母親、外婆做家事，更會幽默地吩咐：「老二千萬別為芝麻小事，就讓眼睛開水龍頭。」

我五歲那年，父親赴美受訓時期較長，我依依不捨，淚水在眼眶裡打轉，強忍著不讓淚水落下。父親看在眼裡，欣慰地說：「好孩子，答應我要一直這麼勇敢，爸爸從美國回來會帶給妳一個獎品。」

數月後父親平安歸返，果真從行囊中掏出兩個會眨眼、手腿可轉動的洋娃娃。我選了穿著藍紗裙的洋娃娃，把穿著粉紅紗裙的送給對門的鄰居玩伴。

從此藍娃和我形影不離，白天我替藍娃梳理馬尾巴、換髪夾打扮；晚上給藍娃蓋被子，唱睡眠曲。同時，我會嘀嘀咕咕向藍娃訴說一天的喜怒哀樂，更會和鄰居玩伴扮家家酒，兩個小女孩和兩個洋娃娃一起喝茶、吃餅乾。

不到兩年，鄰居玩伴的洋娃娃紗裙被撕破了，手臂扭歪了，腿斷了，然後被扔掉了。我看在眼裡，疼在心裡，小小年紀初次感到命運不測，從此我更加疼愛我的藍娃，且要求父親再給我買個男娃娃和藍娃作伴。

人生風雲變幻，世事難以預料，我剛過八歲生日，父親出任務一去不復返，官方的通知是「飛機失事」，機員下落不明。當噩耗抵達家門的那一刻，我只記得母親的一聲慘痛哀號，之後毫無記憶；屋裡好像擠滿了前來慰問的親友，好像有人問我：「餓不餓？」好像也有人說：「這孩子怎麼手腳冰冷，給她加件毛衣吧！」我緊擁著藍娃，躲開了人群，悄然地爬上屋頂平台，望著藍天白雲，心中不停地呼喚：「不許哭，不哭的話，爸爸就會平安歸來。」從此這就成為一個信念、一份堅持，陪伴我成長。

多年後，母親帶著我們移民加拿大 ，經各方面查詢，最終得悉真情，一九六一年寮國政府軍被寮共困於川壙，彈盡糧絕。當時已轉入民航公司的父親，自願在煙雨濛濛的新年開運輸機、低飛空投進行危險任務；豈知川壙已被寮共占領，父親派領到的運輸機卻無通訊設備，在低飛準備投糧時，飛機被地面上的高射炮擊中，機毀人亡。

數十年來抱著有朝一日與父親團聚的夢想和祈求，轉瞬成空；而為我作見證的藍娃，藍紗裙破了，紅頰褪色了，但依然睜著好似洞悉一切的雙眸，伴著我成長。藍娃是我童年獲得的獎品，更是父親遺留給我的唯一紀念品。