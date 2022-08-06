六十年前的夏天，六歲的我從幼兒園畢業了，新學期開始，我成了天津實驗小學的學生。走進教室，又瘦又矮的我，被老師安排在第一排最靠牆的角落，與我同桌的是同樣瘦小的女孩滕妮；我們都受到老師的特別保護，後面淘氣的男孩欺負我們，就會受到老師管教。

滕妮天生漂亮，粉紅臉蛋配上一對雙眼皮的大眼睛，紅紅的嘴唇像畫過妝。她不愛講話，也很少笑，水汪汪的眼睛裡總透著一點憂傷，年幼的我也看出她的與眾不同，我好喜歡她的模樣和性格，漸漸地我們變成好朋友。

除了我以外，滕妮還有一名好朋友傅明，她們幾乎天天一起上學，放學又經常跟一名家長一起回家，因為她們兩家住在同一個單位的宿舍大院。很快地，傅明也成了我的朋友。

後來有一天，滕妮和傅明都沒來上學，幾天後再見面時，只剩傅明一個人了。她給我講述了她們兩家人的故事，原來，中國抗日戰爭勝利後，還有一些日本 反對侵略戰爭的友好人士還留在天津，她們的父母都是中日友好協會的職工，每天在一起上班。傅明家是中國人，而滕妮家是日本人；最終，這些日本的友好人士還是要回到自己的國家。那幾天她們沒來上學，就是友好協會的中國人歡送日本友人回日本了。

傅明講述了送別時的情景，在半世紀後的今天，我仍然記憶猶新。中日友協的中國職員送日本職員一直到海邊，目送他們登上海輪，無數條的彩色紙帶一端握在日本友人們的手裡，另一端握在中國員工們的手裡。當海輪起錨緩緩前行時，手中的彩色紙帶越放越長，直到斷掉；大家繼續揮動著手中的紙帶和紗巾，並呼喚著，直到漸行漸遠的輪船消失在海面上。我被傅明說的故事感動至深。

光陰似箭，幾十年轉瞬而逝，那段故事早已沒了後續篇章。如今，我們追隨兒女來到美國已多年，有一天去健身 中心游泳 ，在等候進游泳廳的隊伍裡有一名中年女士，她與我身高相似，一樣膚色偏白、胖瘦適中。

她注意了我一會兒，然後微笑著用英語問我：「您是日本人嗎？」我同樣輕聲答道：「不，我是中國人，您呢？」她告訴我，她是日本人。看來中日兩國人有很多相似的地方，我不由得想起小學同學滕妮，心中默默祝福全世界愛好和平的人民，永遠友好。