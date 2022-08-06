我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

懷念小學同學

小草

六十年前的夏天，六歲的我從幼兒園畢業了，新學期開始，我成了天津實驗小學的學生。走進教室，又瘦又矮的我，被老師安排在第一排最靠牆的角落，與我同桌的是同樣瘦小的女孩滕妮；我們都受到老師的特別保護，後面淘氣的男孩欺負我們，就會受到老師管教。

滕妮天生漂亮，粉紅臉蛋配上一對雙眼皮的大眼睛，紅紅的嘴唇像畫過妝。她不愛講話，也很少笑，水汪汪的眼睛裡總透著一點憂傷，年幼的我也看出她的與眾不同，我好喜歡她的模樣和性格，漸漸地我們變成好朋友。

除了我以外，滕妮還有一名好朋友傅明，她們幾乎天天一起上學，放學又經常跟一名家長一起回家，因為她們兩家住在同一個單位的宿舍大院。很快地，傅明也成了我的朋友。

後來有一天，滕妮和傅明都沒來上學，幾天後再見面時，只剩傅明一個人了。她給我講述了她們兩家人的故事，原來，中國抗日戰爭勝利後，還有一些日本反對侵略戰爭的友好人士還留在天津，她們的父母都是中日友好協會的職工，每天在一起上班。傅明家是中國人，而滕妮家是日本人；最終，這些日本的友好人士還是要回到自己的國家。那幾天她們沒來上學，就是友好協會的中國人歡送日本友人回日本了。

傅明講述了送別時的情景，在半世紀後的今天，我仍然記憶猶新。中日友協的中國職員送日本職員一直到海邊，目送他們登上海輪，無數條的彩色紙帶一端握在日本友人們的手裡，另一端握在中國員工們的手裡。當海輪起錨緩緩前行時，手中的彩色紙帶越放越長，直到斷掉；大家繼續揮動著手中的紙帶和紗巾，並呼喚著，直到漸行漸遠的輪船消失在海面上。我被傅明說的故事感動至深。

光陰似箭，幾十年轉瞬而逝，那段故事早已沒了後續篇章。如今，我們追隨兒女來到美國已多年，有一天去健身中心游泳，在等候進游泳廳的隊伍裡有一名中年女士，她與我身高相似，一樣膚色偏白、胖瘦適中。

她注意了我一會兒，然後微笑著用英語問我：「您是日本人嗎？」我同樣輕聲答道：「不，我是中國人，您呢？」她告訴我，她是日本人。看來中日兩國人有很多相似的地方，我不由得想起小學同學滕妮，心中默默祝福全世界愛好和平的人民，永遠友好。

日本 游泳 健身

上一則

飯糰

下一則

遺憾

延伸閱讀

經典賽／想組大谷、達比修最強日本隊 日本教頭將訪美

經典賽／想組大谷、達比修最強日本隊 日本教頭將訪美
揭密「神隱少女」 原本竟沒有無臉男

揭密「神隱少女」 原本竟沒有無臉男
布林肯籲美中持續以智慧處理針對台灣的立場分歧

布林肯籲美中持續以智慧處理針對台灣的立場分歧
拜習談波洛西訪台？中外交部冷回：大家都非常清楚

拜習談波洛西訪台？中外交部冷回：大家都非常清楚

熱門新聞

阿拉斯加小鎮上開滿了蒲公英。（水仙．圖片提供）

遠方的蒲公英——一個東北女人在阿拉斯加

2022-07-30 02:02

我的養生三招

2022-07-30 02:00
宜蘭澳花派出所所長胡傳明從警38年，行善捐助台幣上千萬元，尤其照顧四名孤兒如同己出，孩子們寫信給警政署長，感謝「上天又送給我們一個父親」，胡所長獲縣府表揚。（記者戴永華／攝影）

「上天送給我們一個父親」 暖警照顧4孤兒38年行善千萬

2022-07-30 07:00
林懷民退休後，在淡水河岸過自由自在的生活。(攝影／沈昱嘉)

46年雲門人…舞蹈家林懷民退休後 重新學習過生活

2022-08-02 07:00
作者參加的大專勞軍團隊友。

《老照片說故事》相逢四十五年後

2022-08-05 02:00
魔幻現實主義小說大師賈西亞．馬奎斯。（取自維基共享資源）

苦妓、偷兒、馬奎斯

2022-07-31 02:02

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動