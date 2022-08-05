「接下來是一名來自福建福州的女孩甘汝編，今年十八歲，她的座右銘是：今夜星光燦爛，我在橋上徜徉。你，還不來嗎？地址是……」我拿起桌上準備好的紙筆，記下這名甘姓女孩的地址。

十九歲那一年，我第一次參加工作，是在皖贛鐵路邊一個偏遠的檢查站，每晚八時準時打開銀河牌收錄機，收聽海峽之聲廣播電台「空中立交橋」節目，已經成為我的習慣。節目結束後，提筆寫信，向這名遠方女孩做了自我介紹和興趣愛好，並在信封裡夾了一張一吋黑白照片；說起來讓人難以置信，我的初戀就這樣從紙上開始了。

第二天沿著鐵路騎自行車，去二十里外小縣城把信寄出去。夏日的路邊，比人還高的荻草長得密密麻麻，紫紅色荻花剛從碧綠的葉片中抽穗，成群的畫眉鳥藏在草叢裡，看見自行車，鳥兒一哄而上飛上樹梢。

十來天後，我收到甘汝編的回信，她在信中說，也喜歡文學，特別是詩歌，還喜歡畫畫和運動。她說她沒有考上高中，下半年也要參加工作了，要去晉安區一個供銷社上班，還在信封裡夾了一張詩箋和一張照片。

照片上是一個亭亭玉立的短髮美少女，穿黃色T恤、牛仔褲和運動鞋，顯得青春又活潑。九○年代初，年輕人大多文藝，文學和音樂是大家的共同語言，話閘子打開，我們無話不談，大有相見恨晚的感覺，而且經常將自己的照片寄給對方。

荻花發白時，我們的書信往來越加頻繁，我喜歡看她娟秀的字跡，讀她的信就像聽見她在身邊與我交談。現實生活中，我是個內向害羞的男孩，從來沒有這樣無拘無束地跟一個女孩子說過這麼多的話。去縣城，看見穿黃T恤的短髮少女，就會聯想到甘汝編，心思都在遙遠的福州。

終於有一天，我鼓起勇氣，寫了一封情書向她表達愛意，她雖然委婉地拒絕我，但始終與我保持頻繁的書信往來；她向我訴說煩惱與快樂，也傾訴她對作家和歌星的喜歡與崇拜。

檢查站的工作比較枯燥，空閒時我就去鐵路上散步，踩著石子和不合步伐的枕木，心裡想著她。來往的火車並不多，鳴笛聲在群山間顯得清脆而悠遠。夜晚客車駛過，車窗裡透出的燈光，像極了一串閃亮的夜明珠和流星雨畫過，此刻，我的心裡也是想著她。

「你是談戀愛了吧，什麼時候吃你的喜糖？」同事問我。不知是虛榮心還是我確實喜歡上了甘汝編，我點頭說她是我的女朋友，還把她的照片拿出來給同事看。同事看看信封上的地址，搖搖頭說：「這麼遠，烏托邦吧。」冬日夜晚的閶江河畔，星空之下凝望一顆星，心有所念，整個世界如浴春光。我覺得這個世界所有的美好，霞光與星月、江河與山川，都是為我的愛情做烘托。

甘汝編寄來一張在國家森林公園大榕樹下拍的照片，那是我第一次認識榕樹，她為我帶來了一個立體細膩的福州。她喜歡把路邊那些榕樹垂簾般的棕色呼吸根，扎成一束束馬尾辮，然後用鉛筆畫在紙上寄來給我看。我向她介紹黃山風景，還有冬天在雪地裡拍的照片，她說：「哇，好漂亮呀，福州從來不下雪，哪天我一定去你家看雪。」不久，她來信說，真的要去黃山遊玩，不過是跟她的家人一起出遊，並說如果方便，就來我所在的縣城看我。

有一天，我遠遠看見一個騎自行車的短髮少女，穿著黃色T恤、牛仔褲和運動鞋，從荻草叢中朝檢查站騎來。我一眼就認出她是甘汝編！剎那間，只覺得天旋地轉、呼吸困難、手足顫抖，心臟噗噗地狂跳起來，我驚慌失措，不知道怎樣面對越來越近的她。

單車女孩經過檢查站，並沒有停下來，而是繼續騎著車往遠處的村莊去了；虛驚一場，她不是甘汝編，是附近村莊的女孩。隨後，甘汝編寄來了一張在黃山頂上拍的照片，她說因為時間關係，也不順路，就沒來看我了。但是，她畫了一張素描，在一間小房子前，豎立著一根紅白相間的桿子。她說K45次列車經過祁門，她就一直在尋找我工作的地方。我數度想去福州，卻從沒付諸行動；一年後，她來信說有了男朋友，也是福州人，我才懊悔起來。

我的初戀，在紙上開始，又在紙上結束了，誰的青春不是在大好時光中被揮霍了？年輕時總以為自己的路很長，其實青春就是一張嶄新的郵票，初戀是郵戳，有去無回。