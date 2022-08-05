二戰時，赫赫有名的太平洋軍區總司令麥克阿瑟將軍，於一九五一年被杜魯門總統撤換，他在國會的離職演說中有句名言：「Old soldiers never die, they just fade away.」（老兵不死，只是凋零。）

大學畢業後，我考上教官，在南台灣的鳳山陸軍官校服役，有機會認識一些老兵，才知道他們有的是從中國舟山群島、海南島或是大西南撤退的。老兵當中不乏愛國青年，像我二姊夫一樣，年紀輕輕就從軍報國，響應了「十萬青年十萬軍」。

讓我最驚訝的是「強行拉夫」，即被軍閥從大街上抓來當人頭的阿兵哥。有一回與一名伙食老兵聊天，他說：「當年在湖南小鎮廟會看戲，兵爺來抓人，我就這樣糊裡糊塗地成為軍人，天南地北轉戰，數十年過去了，不知何年何月何日可以再回故鄉？」

時間無情，他們從愛國青年、衛國志士變成離鄉背井的老兵，近四十年與中國大陸隔離，無法與親人通信，在台灣過著妻離子散的生活；許多精神毅力較差的，孤苦伶仃地住進精神病院，成為大時代的犧牲品。

我於一九七一年來美國田納西州 納什維爾的范德比大學（Vanderbilt University）留學。該校有許多與軍事有關的課程被台灣軍事院校承認，所以每年都有來自台灣的職業軍人，拿台灣國防部的獎學金，來這裡修學分。我們私下稱呼這批人為「老兵」，心中敬佩他們保家衛國的職業，他們的平均年齡比我大，非常和善，常搭我的便車去買菜。

有一次，一名老兵告訴我，他一個月的花費，房租二十五元、伙食二十元、香菸三十元（當時一包香菸大概五毛錢），其他零用三十元等等，每月可省下兩百多美元。他們非常節省，據說在這裡省了兩年，回台灣便可在鄉下蓋一間房子。

我好奇地問他：「既然如此節省，為什麼每月要花三十元抽菸？」他老兄直截了當地回答：「這邊沒有軍中樂園，太太又不在身邊，連菸錢都省了，活不下去了。」想想，他的話也滿有道理。

暑期一放假，幾名快回台的老兵們懇求我，要我帶他們繞美國東北部一周；路程是從納城出發，經肯塔基、水牛城，過國界到加拿大多倫多附近看尼加拉瓜瀑布，再往東經蒙特婁，再回到美國波士頓、紐約、費城、華盛頓特區，之後直回納城，歷時十多天。

他們租一輛黑斑羚（Impala）大八缸，並合出汽油錢；因為僅我有駕照 ，所以只負責開車與個人花費；當時我沒有上暑期課，正不知做什麼好，就一口答應了。

比起我的老道奇六缸，新的黑斑羚真是不同凡響，一踩油門，車子就像飛機要起飛一般。當時的速率限制，雖然每州不同，但每小時都在八十英里以下，我當時年輕氣盛，初生之犢不畏虎，曾開到一百三十英里左右的時速。車上的五名乘客，覺得好像在搭飛機，因此我贏得「飛機駕駛員」的雅號。

老兵們對這次旅行準備很周到，不知道是因為吃不慣老美的食物或是要省錢，他們竟然自帶電鍋，住旅店有電插頭，可以又煮又炒。但在駕車旅途中呢？不必急，問題不大，他們利用加油站的插頭煮起白飯來，害我這名「專用司機」哭笑不得。

當時還沒有現在的錄放影機，老兵們到處拍片，準備帶回台灣與親友、同事共賞。旅行後回到納城，第一件事就是馬上送底片去沖洗，沖洗出來後還辦一個預展，他們邀請了半個納城的中國留學生 到宿舍，放映這部「老兵遊美記」。

本來這部遊記要放映一個小時，但放映不到十五分鐘，每個被邀請來的觀眾都喊頭暈。原來，為了省底片，老兵們拍攝時，採用機關槍掃射方式，影片搖晃太大；放映完時，只有五個不死老兵還在那裡，其餘觀眾包括我在內，都紛紛找個理由逃離戰場了。