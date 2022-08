二戰時,赫赫有名的太平洋軍區總司令麥克阿瑟將軍,於一九五一年被杜魯門總統撤換,他在國會的離職演說中有句名言:「Old soldiers never die, they just fade away.」(老兵不死,只是凋零。)

大學畢業後,我考上教官,在南台灣的鳳山陸軍官校服役,有機會認識一些老兵,才知道他們有的是從中國舟山群島、海南島或是大西南撤退的。老兵當中不乏愛國青年,像我二姊夫一樣,年紀輕輕就從軍報國,響應了「十萬青年十萬軍」。

讓我最驚訝的是「強行拉夫」,即被軍閥從大街上抓來當人頭的阿兵哥。有一回與一名伙食老兵聊天,他說:「當年在湖南小鎮廟會看戲,兵爺來抓人,我就這樣糊裡糊塗地成為軍人,天南地北轉戰,數十年過去了,不知何年何月何日可以再回故鄉?」

時間無情,他們從愛國青年、衛國志士變成離鄉背井的老兵,近四十年與中國大陸隔離,無法與親人通信,在台灣過著妻離子散的生活;許多精神毅力較差的,孤苦伶仃地住進精神病院,成為大時代的犧牲品。

我於一九七一年來美國田納西州 納什維爾的范德比大學(Vanderbilt University)留學。該校有許多與軍事有關的課程被台灣軍事院校承認,所以每年都有來自台灣的職業軍人,拿台灣國防部的獎學金,來這裡修學分。我們私下稱呼這批人為「老兵」,心中敬佩他們保家衛國的職業,他們的平均年齡比我大,非常和善,常搭我的便車去買菜。

有一次,一名老兵告訴我,他一個月的花費,房租二十五元、伙食二十元、香菸三十元(當時一包香菸大概五毛錢),其他零用三十元等等,每月可省下兩百多美元。他們非常節省,據說在這裡省了兩年,回台灣便可在鄉下蓋一間房子。

我好奇地問他:「既然如此節省,為什麼每月要花三十元抽菸?」他老兄直截了當地回答:「這邊沒有軍中樂園,太太又不在身邊,連菸錢都省了,活不下去了。」想想,他的話也滿有道理。

暑期一放假,幾名快回台的老兵們懇求我,要我帶他們繞美國東北部一周;路程是從納城出發,經肯塔基、水牛城,過國界到加拿大多倫多附近看尼加拉瓜瀑布,再往東經蒙特婁,再回到美國波士頓、紐約、費城、華盛頓特區,之後直回納城,歷時十多天。

他們租一輛黑斑羚(Impala)大八缸,並合出汽油錢;因為僅我有駕照 ,所以只負責開車與個人花費;當時我沒有上暑期課,正不知做什麼好,就一口答應了。

比起我的老道奇六缸,新的黑斑羚真是不同凡響,一踩油門,車子就像飛機要起飛一般。當時的速率限制,雖然每州不同,但每小時都在八十英里以下,我當時年輕氣盛,初生之犢不畏虎,曾開到一百三十英里左右的時速。車上的五名乘客,覺得好像在搭飛機,因此我贏得「飛機駕駛員」的雅號。

老兵們對這次旅行準備很周到,不知道是因為吃不慣老美的食物或是要省錢,他們竟然自帶電鍋,住旅店有電插頭,可以又煮又炒。但在駕車旅途中呢?不必急,問題不大,他們利用加油站的插頭煮起白飯來,害我這名「專用司機」哭笑不得。

當時還沒有現在的錄放影機,老兵們到處拍片,準備帶回台灣與親友、同事共賞。旅行後回到納城,第一件事就是馬上送底片去沖洗,沖洗出來後還辦一個預展,他們邀請了半個納城的中國留學生 到宿舍,放映這部「老兵遊美記」。

本來這部遊記要放映一個小時,但放映不到十五分鐘,每個被邀請來的觀眾都喊頭暈。原來,為了省底片,老兵們拍攝時,採用機關槍掃射方式,影片搖晃太大;放映完時,只有五個不死老兵還在那裡,其餘觀眾包括我在內,都紛紛找個理由逃離戰場了。