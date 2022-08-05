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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

《老照片說故事》相逢四十五年後

文、圖／藍馨
作者參加的大專勞軍團隊友。
作者參加的大專勞軍團隊友。

一九六四年春節過後，我遠赴馬祖參加救國團舉辦的大專勞軍團；來自全台不同院校的男女學生，在攝氏三、四度的低溫下，穿上厚重的軍用大棉袍，走訪一個又一個碉堡，為官兵表演一些水準和康樂隊無法相比的歌舞。

同行團友經過十餘天朝夕相處，尤其是我們第二組的組員，回台後仍建立深厚友誼；我們曾結伴去西門町看電影、去團友家包餃子、偶爾打場不算錢的小麻將，中秋節更是一同賞月聽音樂等。

有一年，適逢一名團友二十歲生日，我們第二組的夥伴參加她的生日舞會，這張照片就是在那晚拍攝的。就這樣過了三、四年，我們陸續從不同的大專院校畢業了，大家忙著就業、服兵役或準備留學考試，無形中彼此斷了音訊。

後來還有兩名團友變成情侶，同進同出好多年，直至男生出國念書，而女生留在台灣工作，是無情的距離將兩人分開了。

二○○九年十二月二十四及二十五，「世界日報」上下古今版連續刊登了我的一篇文章「我與中國青年反共救國團」，文中提及一九六四年參加馬祖勞軍團第二組幾名團友的名字。姚遙崤（後排右二）的朋友看到此文，立即告知他，於是昔日赴馬祖勞軍的舊夥伴，在四十五年音訊全無的情況下，在北美聯絡上了。

是大眾傳播的力量？還是緣分？也許都有吧！

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