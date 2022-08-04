幾年前在闊別三十年後回到北京 ，感慨萬千，我們小時候土生土長、賴以生存的胡同越來越少，取而代之的是櫛比鱗次的高樓大廈，多了幾分現代的雄偉壯觀，少了幾分老北京的傳統魅力。

兒時的北京民風純樸，我生長在南城胡同裡的一個家屬院，直到下鄉離開，胡同裡的記憶難以忘懷。「胡同串子」在不同時代有著不同含義，是對我們這些在胡同裡長大孩子們的稱呼，多少有一點鄙視意味。

在各個部委或軍隊大院長大的孩子被稱為「大院子弟」，他們大部分都有很強的優越感，因為他們生長在新建的公寓式單元樓房裡，各種設備齊全，衣食無憂。

我們住的家屬院共有十六戶人家，在後院低矮的儲藏間裡挖了一間廁所，實際上就是一個糞坑，有一盞十五瓦燈泡昏暗地閃爍著；小孩子們天黑以後都不敢去，每隔兩、三天都有掏糞工揹著大木桶掏糞。六○年代初，街道在胡同裡修建了公共廁所，不過還是要蹲坑，而且十分髒臭。

廚房是在走廊，各家的蜂窩煤爐排在一起燒水煮飯，冬天則把爐子搬到室內，裝上煙筒取暖。去過不少大院，看到別人住的寬大房子裡有給水和排水系統，也有廚房、暖氣和抽水馬桶，上廁所可以坐著，內心深處十分羨慕，幻想著我們家有一天能夠住到那樣的房子裡。

胡同的環境造就孩子們的成長過程，兒時和院裡小朋友一起玩耍，玩的是玻璃球、推鐵環、抽陀螺、抖空竹、跳皮筋和打彈弓。大院子弟們玩的則是高檔積木玩具、模型飛機坦克、溜冰和看內部電影 等。

胡同裡住著的人們，所接觸的人都是市井小民：賣菜的、送煤的、磨剪子磨刀的；他們惦記著柴米油鹽，時刻都在想著怎麼把自己在公共分享的領地擴大，包括存放蜂窩煤、冬天儲放大白菜、如何停放腳踏車等。大院的人們接觸的是政府機關幹部和工作人員，各自有奮鬥目標，他們想的是怎樣把自己的普通工作人員公寓，升格到處級、司局級或是部級的整棟樓別墅。

文革開始後，大院子弟們藉著長輩的福蔭，穿著時髦的將校呢或國防綠軍服，騎著大鏈套的新腳踏車，車後架上綁著紅衛兵組織的旗子，招搖過市；胡同的孩子們只是在街頭看著他們。上山下鄉開始後，大院子弟有門路的都去當兵了，父母被打翻在地的，只好下鄉或去兵團；胡同裡的孩子們沒有父輩的呵護，只有下鄉一條路。

文革結束後，胡同的孩子們只能靠自己的努力擺脫困境，最好的機會就是上學，期待著學業有成，大學甚至研究所畢業後能被分配到政府部門，改換門庭，開始過大院兒裡的生活。因為父輩們的平反，恢復原職或升遷，大院子弟們繼續藉助父母的福蔭，上學、做生意或出國，如魚得水。

隨著父輩們的官位越做越大，大院子弟們的行情也水漲船高；幾十年過去了，平房與胡同越來越少，很多以前的胡同串子都搬進了高樓，但他們所從事的職業大都還是社會底層的工作。而軍隊大院子弟成了軍官，部委大院子弟成了政府官員或紅色資本家。

按照中國門當戶對的傳統觀念，胡同串子找了胡同家庭背景成家立業；而大院子弟則選擇相似家庭背景子弟組成家庭，這也更促進了不同階層的保留和生存。

發展了幾十年的中國，各個階層似乎固化了，正應了那句古話：「龍生龍鳳生鳳，老鼠兒子會打洞。」

改革開放以後，國門打開，在胡同裡長大的我，研究所畢業以後選擇了出國，是靠自己的努力出去的。八○年代末，大部分出國的平頭百姓都沒有經濟基礎，我當時心裡想的是在美國這個全新的國家，大家都是從零開始，從原點起步，適者生存。

來美國已經三十多年了，喜歡這裡的生活，公平競爭，自己的努力變成了現實。現在回想起小時候胡同裡的生活，雖然不富裕，但很充實。看到北京的胡同被高樓大廈取代，老北京的風貌徹底改變了，心裡很不是滋味，十分惋惜。隨著胡同的消失，胡同串子也會逐漸被人們遺忘，但這個名號將永遠銘記在我心中。