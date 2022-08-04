聽說坎布里亞小鎮有一座名為赫斯特的城堡，城堡奢華顯赫、富麗堂皇，又集現代建築、藝術美學、自然婉約於一身，我們全家人興致勃勃地前往觀賞。無奈由於疫情 ，我們見到的卻是大門深鎖。

幸好有遊客告訴我們，不遠處有另一座「窮城堡」，距此十幾公里路，開車十三分鐘便可到達，引起我們極大的興趣，只是心中納悶：「城堡難道還有窮富之分？」

據說，窮城堡是由曾經在赫斯特城堡打工、負責搬運垃圾的美國人比爾所建造。建造這座窮城堡，比爾竟用了大半生的光陰，自一八九六年出生到一九九二年離世，人生大半時間都用來建立一座矗立於山坡上的窮城堡，最終實現夙願，簡直是人間奇蹟。

被人們稱為「尼特威特」的窮城堡可謂名副其實，在未建成之前是一個一萬平方米、崎嶇不平的山坡。比爾的父親為愛爾蘭人，母親為美洲土著，由於生活困頓，他從小就被寄養於孤兒院；一九二八年他遷居加州 坎布里亞後，便開始用自己搬運垃圾所積攢的錢，將這塊山坡地買下，準備為自己建造一座城堡。也許由於他是在貧困的孤兒院長大，所以極具吃苦耐勞的精神和百折不撓的毅力，面對任何困難、挫折都勇於面對。

開始建造時，他沒有錢買運輸車，更沒錢雇人幫忙，憑藉自己的一雙手、一把鎬頭和一柄鐵掀，手鏟肩扛力推，艱難且循序漸進地將陡峭山坡逐漸修整成一片平地、一道梯田。他每天結束疲憊的工作後，或手推小車，或騎自行車，或徒步於沙灘上，將被人們遺棄的「建築材料」帶回未來的窮城堡。

比爾還在不遠處的海邊撿來五色貝殼；從舊木屋的木板處拔出螺絲、釘子；在路邊草叢裡找到磚頭瓦片、瓷磚、五金、土雜等物。就這樣日積月累，他讓這些不起眼的廢物，組合成一個不可思議的建築物。

走進比爾的窮城堡，首先躍入遊客眼簾的是一個用石塊、碎磚、水泥、貝殼所組成的不規則拱門，看上去獨具匠心。順延而上的台階是用鮑魚殼與舊彩色瓷磚鋪成，十分新奇別致；屋頂上有彩色花紋，地面是用粉色水泥鋪成，磚紅色地毯更使屋內景色熠熠生輝，粗糙的大石塊與細碎的小石頭混為一體，美輪美奐。

窮城堡裡，蘋果 綠的木板牆與石頭牆處於一體，讓牆壁別有一番韻味；洗手池、坐便池雖簡陋但不乏實用。木柵欄陽台與鐵條拱門讓人眼前一亮，彩色瓷磚牆上懸掛著鐵銹車輪，拱牆上垂吊著草織大鳥，還有廢水池造就的瀑布造景、馬桶蓋做成的人物相框，無不讓人欽佩讚嘆。比爾的三層窮城堡處處體現出濃厚的藝術氣息，以及簡約大器、錯落有致的設計理念。

最值得敬佩的是比爾持之以恆的精神，他無意間將廢物利用做到了極致，這大概也是上世紀八○年代，比爾的尼特威特舊城堡被加州註冊為第九三九號歷史主題地標的重要原因。