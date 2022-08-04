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《老物件情懷》奶鍋的回憶

文、圖／南竹
奶鍋。
奶鍋。

這口奶鍋是女兒剛出生時買的，距今已經三十七年了；那時也想餵女兒吃母奶，但奶水不足，只好以奶粉餵養。

當時爸媽住的地方有賣鮮奶，他們覺得鮮奶比奶粉好，我回爸媽家住了一陣子，爸爸就特地去買了奶鍋。

爸媽第一次當外公外婆，特別願意圍著孫女轉。我爸每天開心地取回鮮奶，再親自用這口奶鍋煮熟，放涼並裝瓶，讓女兒大快朵頤；對我女兒來說，我爸是名副其實的「奶爺爺」。後來女兒長大一點，開始吃菜肉粥和軟麵條，我媽也是用這口奶鍋烹煮。

再後來，我妹妹的兒子出生了，也用上這口鍋，奶鍋接力服務了兩個小嬰兒，見證了他們人之初的成長。

女兒大學畢業那年，回中國探望外公外婆，外公拿出奶鍋對她說：「妳記得這口鍋嗎？」我女兒困惑地搖搖頭，外公說：「這是妳出生後為妳煮奶的鍋，妳小表弟也用過。」女兒驚訝地問：「你們還在用嗎？」

外公笑言：「妳的小表弟上幼兒園以後，就再沒用過，隨後就被忘記在什麼角落裡，上次搬家清理時，本來打算扔掉，但不知為何陰錯陽差又跟著搬到新家了，看來緣分未盡。」女兒問：「緣分未盡是什麼意思？」外公半開玩笑半認真地說：「就是你們與這口鍋之間還有一種牽絆，可能它還想繼續為你們服務。」女兒笑嘻嘻地說：「我不覺得它對我以後還有用。」

回美國的前一天，女兒問外公是否可以把奶鍋帶走？當下我們都覺得好訝異。女兒說，外公講的回憶很有意思，她想保留鍋子。外婆拿出女兒嬰兒時期穿過的一件連衣褲，又讓女兒一陣驚嘆，於是，連衣褲與奶鍋就一起飄洋過海回來美國。

今年四月是爸爸的忌日，我和女兒談到外公，又提到那口奶鍋，女兒突然說：「我現在明白緣分未盡是什麼意思。」我問：「是什麼意思呢？」女兒說：「那口奶鍋就是愛的象徵，又被我帶到美國，那意味著外公的愛永遠在我身邊。」

女兒有這樣的感悟，還真是讓我百感交集。

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