《老照片說故事》摩門聖殿參觀記

華盛頓特區的摩門聖殿。

初到美國的第一個冬天，我被離家不遠的一座白色殿堂所吸引，驚訝於那處天天夜裡火樹銀花，樹上有數不盡的點綴燈飾，滿地璀璨對著清冷夜空；月光映襯著站在塔尖吹著號角的天使 ，那天使以青銅鑄造，身上披著金箔。

臨近聖誕節 ，兩個彬彬有禮的年輕人來敲我家的門，原來是來自白色殿堂的摩門教傳教士。

言談間，他們不喝茶、不喝咖啡 ，也不抽菸，我遲疑地提出疑問：「摩門教曾經提倡一夫多妻制嗎？」其中一人平和地回答：「現已放棄，極少數地區也已低調處理。」

第二天，因好奇心的驅動，我步入白色殿堂，到了裡面的那扇門，有人和善地阻止了我，他是怎麼看出我不是信徒呢？

我默默地退出，轉入一旁的訪客中心，見那裡有許多聖誕樹，表演廳傳出合唱團的歌聲。

直到今年六月，我才一償夙願，參觀了白色殿堂。這是一九七○年代以來，華盛頓特區的摩門聖殿第一次對外開放，時間從四月二十八日至六月十一日，參觀者絡繹不絕，大家次序進入聖殿，接待的信徒彎著腰替每個訪客套上白色鞋套。

室內不允許拍照，參觀的起點是地下室的洗禮室；純白色的大理石洗禮池，由排成一圈的十二頭石牛奮力扛著，這些石牛象徵著舊約所提到的以色列十二個支派。

讓我驚奇的是，這裡受洗的不是剛入教會的信徒，而是早已受洗的信徒代替已逝的祖先受洗。

走出洗禮室，前往換衣間參觀，信徒們平時在這裡換上摩門教特有的純白色衣服，代表著神聖和對教會生活的承諾。

再往上走，有一排新娘室，新娘在這裡換上禮服，隨新郎去印證室舉行結婚儀式。印證室裡，橢圓形的牆邊擺著一圈椅子，正面牆上有一面大鏡子，相對的另一面牆上有另一面大鏡子。

我對著面前的大鏡子，因為身後那面鏡子的作用，會看到鏡子裡的我不只一個，而是有許多個，連綿不止地延續。

設想新娘和新郎站在鏡子前看到這一幕，一定會無比感動，這似乎象徵神聖的婚姻會世代延續下去。

講解員告訴我，結婚後加入教會的夫婦，也可以在這裡舉行相似儀式，印證兩人的婚姻，他們的孩子也可跟著一起印證。這印證室，給了我第二個驚奇。

從第一層走到到第六層，一個房間連著一個房間，沒見到能接待千百人的大廳。那麼多房間有著不一樣的用處，有的專門用來學習教義，有的是專門給人安靜沉思，有的被用作祈禱室。

沿著狹窄迴旋而上的樓梯，我終於見到窗子，窗子是彩色玻璃，特別美，和整個白色室內形成鮮明對比，但窗子阻擋了所有人的視線，見不到外面的天空，這似乎意味著聖殿是神的屋宇，進入者應時刻沉浸在宗教氛圍裡。

最上面的第七層不對外開放，我好奇地問守在樓梯口的信徒，第七層裡面是怎樣的布置？她說，裡面是一個大廳，專門給預備好的信徒做特別儀式，不是每個信徒都能進去的。

經過一小時的參觀，我終於了解聖殿不同於教堂聚會所，也明白聖殿為什麼在周日是關閉的，因為信徒們到了周日會去各自所屬的教堂，在那裡唱讚美詩、誦讀經文，進行新人洗禮與集體禱告。

走出聖殿，晴空之下，忽然想起文革歲月中獨自朗聲誦讀張繼的唐詩「楓橋夜泊」，緊閉山門的寒山寺「咿呀」一聲為我而開，老僧笑咪咪地迎接我。