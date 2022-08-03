內人在南加州 市場買到兩條手臂長的絲瓜絡，送給女兒泡澡擦身之用。在美國居然也能買到此物，不禁勾起我童年的回憶。

我翻開陳年相簿，找到一張照片，那是一個小男孩穿著汗衫短褲、腳上拖著木屐、雙手捧著一顆成熟的絲瓜，站在絲瓜棚前，笑咪咪地慶祝豐收。照片裡是五十多年前我居住的台南縣仁德糖廠宿舍，宿舍是日式木造建築，臥室及客廳用紙糊的木拉門區隔，皆鋪設榻榻米。廚房、廁所是水泥地，宿舍後有空地可以種蔬菜 、水果，因為取水方便，加上南台灣的日照時間長，四季如春，蔬果都容易生長。

新鮮的絲瓜成為我們家佐餐的菜餚，少許淡青的絲瓜皮，白色的瓜肉配上蝦米，就是一盤色香味俱全的佳餚。絲瓜採收須及時，過老的絲瓜纖維化就成為無法食用的絲瓜絡，只能拿來洗澡或洗碗用；在化學纖維產品尚未普及前，絲瓜絡是家家戶戶清潔必備的產品。

新鮮的絲瓜採收後，瓜葉迅速枯萎，枯黃的葉子仍留在瓜棚上，不但有礙觀瞻也阻礙新葉生長，須用人力一片片摘下當堆肥。絲瓜在夏秋開花的季節，樹上一片黃花爭豔，將後院點綴地花團錦簇。絲瓜是攀緣性藤本植物，依傍著房舍可以攀沿而上，這些豐收的絲瓜，應是來自多年的老藤。

我們家宿舍前院還有前人植下一排數棵、間隔有序的芒果樹，無需澆水照顧，每年豐收時為全家人提供香甜又多汁的芒果；翠綠的外皮、鮮黃的果肉及濃郁的果香，是夏秋時母親飯後最愛的水果。

我和雙親在仁德糖廠生活了五年，後來因父親調職離開，也離開了有自家後院與花果為伴的日子。數年前，我獨自返回仁德糖廠，廠區的外觀如舊，從前的宿舍已無人居住，也無法進入；遙望當年我成長的那一片居所，也無法找到記憶中的模樣，心裡的失落，真是不知要對誰訴說？