從呱呱墜地開始，洗澡伴隨著每個人的一生。近五十年前，我在中國的中學求學期間，學校根據當時畢業班級的教學計畫，組織一次學農教育 活動，教語文的班主任劉老師帶領全班同學一起去洗澡，至今仍清晰地留在我的記憶中。

從我進入中學開始，基本上每學年至少有一次學工或是學農的教學要求，長則兩個月，短則四周。可能是為了讓學生早日適應社會獨立生活，進入畢業年級，學校組織畢業年級六個班的學生去離家幾十公里外，在上海安亭鎮外和江蘇崑山接壤的一個生產大隊，進行為期兩個月的學農教學活動。

當年中國大縣級以下的組織形式是公社、大隊、生產隊，我們去了以後，才知道我們班去學農的生產隊和崑山縣一河之隔，主要產業是糧食生產，經濟收入較差。

全班男生被安排住在一間以茅草蓋頂、黃土鋪地的庫房，據說早前是生產隊養耕牛的房子。

用磚壘成的床腳，擺放成排的床鋪，床是每個同學家裡用的床板，由學校集中後送達，每次上床睡覺，必須從床頭爬上床才行。為了滅蚊除害，屋內的牆腳處都灑過農藥，空氣中散發著一股農藥的味道。

燒水做飯都是用農民的土灶，以班級為單位，由幾個同學當炊事員，集中製作供給。當時連半導體收音機都沒有，不過生產隊和社員家裡都安裝了有線廣播，從早上六時開始，通過透風的牆，聽到江蘇省崑山縣人民廣播電台和上海市嘉加縣人民廣播電台的兩種地方方言播音；「四人幫」倒台的消息，也是從廣播中聽到的。

我們到達時已是十月秋季，學生主要的田間勞作，就是秋收割稻。住在這樣的茅屋宿舍，當時一天的最低溫 度已經低於攝氏十度以下，一個班級五十多個男女學生和老師，男生除了能用熱水洗腳以外，能用熱水擦身都是奢望，更別提洗澡了。好在當時的農村空氣清新，身上除了塵土，沒有城市空氣汙染造成的油煙，也沒有煙囪飄落的爐灰。

但一個月後，男女同學都變成灰頭土臉，尤其是割稻時產生的稻草碎屑，被風一吹灌進每個人的脖子，非常難受。班主任劉老師看著學生一邊割稻子、一邊撓癢，就想辦法讓大家洗個熱水澡；在生產隊的稻子將割完時，通過熟人，聯繫了當時坐落在安亭鎮的上海汽車 製造廠，以開門辦學、參觀學習的名義去洗澡。

參觀學習的形式還是一樣不能少。走進主要的生產車間，聽著廠裡師傅的解說，當年上海汽車製造廠主打產品是上海牌SH760A型轎車；一個超過千人的工廠擁有年產能五千輛規模，車頭部分衝壓件所用的鋼材是進口的，所謂的生產流水線，上半月安裝轎車「內臟」，下半月安裝外殼。高大的廠房，巨大的機器，跟我們在紡織廠學工勞動中看到的環境和機器比較，很了不起。

參觀完後，全班男生由劉老師帶領，走進比當時上海賣票浴場還寬敞的工廠浴室，師生走進浴池，洗淨一個多月來身上的汙垢、灰塵。大家按照之前宣布的紀律，沒有大聲喧嘩和打鬧，靜靜地排隊進浴室、沐浴更衣，然後再排隊離開。一直到學農結束回校後，才知道全年級六個班級，只有我們六班洗了一次澡。

後來才知道促成我們進上海汽車製造廠參觀、洗澡的人，竟然是劉老師的太太，也就是受人尊敬的劉師母。

之後的幾十年間，無論是自己洗澡、請客洗澡或應酬洗澡，再高檔的洗澡都不如學農時的洗澡來得舒適，且記憶深刻。劉老師完全可以藉故離開，自己去洗澡，但是他把學生視為親人，為人師表無愧於「靈魂工程師」的稱號。希望世界上，像劉老師和劉師母的人可以多一點。