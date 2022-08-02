山櫻花，學名毛葉山櫻花，是土生土長的中國櫻花，花瓣平淡無奇，碎小而稀疏，沒有別的花卉那般襲人的香氣和絢爛的風采。山區的人們不知道學名，稱之為「櫻桃柴」，秋天結的果實像櫻桃卻不是櫻桃，苦澀的滋味連鳥類都不願光顧。

認識毛葉山櫻花，是很小的時候，我們走讀去鄰村學校，漫山遍野清一色的粉白小花，蔚為壯觀。女孩子通常會折幾枝帶到學校去，老師就教我們辨識植物，說它是毛葉山櫻花。周五從學校返回村莊，經常看見一個老太太，拄著一根光滑木棍、佝僂著身子在村口望著我們。

她是小五的外婆，每周五都到村口等小五回來。老太太背後，一樹櫻花和一縷斜陽從崖壁上垂落下來，一些銀色髮絲從灰藍色頭巾裡露出來，在夕陽下的風裡飄逸，情景宛如一幅畫，深深印刻在我的腦海，想必也印刻在小五的心裡。

後來小五去外地讀書，住在姨媽家，平時幾乎不再回村。然而我們從鄰村學校回來，黃昏時刻，還是經常看見小五的外婆，站在村口等小五。

「我的小五怎麼沒回來？」老太太不只一次問過我們，「他不是去妳的大女兒那裡讀書了嗎？」我們幾個私下罵她是老糊塗，她似乎聽見我們對她不敬的議論，不再詢問小五的事，但還是經常站在村口等小五。

長大後，有一年我承包一片山場，種植椴木香菇和木耳。山櫻是種植紅木耳的最佳木材，產量高，不易腐爛，當年請人砍了許多山櫻，現在回想起來都感到內疚。每日晚歸，還是經常碰到小五的外婆，她不是走出村口，就是回到村口，舉止實在讓人費解，因為那時的小五都大學畢業了，根本不怎麼回村裡。

「洪丹桂可憐啊。」村裡老人告訴我，「她老公在她二十四歲時去當兵，一去杳無音信，一個裹小腳的女人，獨自一人帶大兩個女兒，不容易啊。」我恍然大悟，洪老太太常年在村口等的不是外孫小五，而是她的丈夫，一個也許永遠等不到的男人。因為她丈夫是當國民黨 的兵，最樂觀的估計，他並沒有死，而是去了台灣，但是這樣的可能微乎其微；如果在台灣，以前可以寫信來，現在也可以回來探親呀，他為什麼不來？

有一年，鄰村還真有一個台胞回來探親，是一九四九年去台的當地人；他回來時大包小包送禮給三姑六舅，大家高興得不得了。那個台胞告訴洪老太太，不知道她的丈夫，說回台灣一定幫她尋找她丈夫的下落。

「要是找到他，就算他在台灣結婚了，我也不怪他。麻煩你跟他說，讓他一定回來看看老家，看看他的女兒和外孫們。」洪丹桂拉著台胞的手、充滿期盼地說。

那以後，洪老太太有精神多了，好像變了一個人，頭上那條灰藍色方格頭巾也換成一條嶄新、紫紅色的。她甚至搬了一張小塑料凳坐在村口曬太陽，逢人路過就招呼：「小伙子去哪裡啊？」「丫頭，哪裡來呀？」「騎車慢點。」

此後，我去市區工作很少再回家鄉，因為工作的緣故，我也接觸過一些台胞；期間，台灣東森電視台到我們城市拍攝節目，我與女主持人談及此事，希望她能在台灣的媒體或在臉書之類的社群 平台幫忙尋找。過了一年後，女主持人來信，說沒有找到這個人，希望不大。

有一天，微信 家鄉群裡傳來洪老太太病逝的消息，我心裡頓時起了一層波瀾。在我腦海裡，洪老太太早已成為家鄉的一個重要形象，沒有她在的村口，就像少了山櫻花。每逢早春看到毛葉山櫻花，我就想起洪老太太，希望她的願望，在天上已經實現。