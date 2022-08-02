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《老物件情懷》我的借書證

文、圖／底波拉
三十多年前的公立圖書館借書證。
三十多年前的公立圖書館借書證。

這是三十多年前我們剛來美國時，申請的公立圖書館借書證，在那個沒有網路的時代，必須親自到附近圖書館辦理；在申請表上填寫自家住址，等候館方按址寄達明信片，確認是紐約居民，才可憑收到的明信片到圖書館領取借書證。不像現在只需上網申請即可，中意的書籍只要有電子版，一概不需移樽就教。

孩子初來乍到，因為語言障礙需要急起直追，老師又常規定繳交報告，所以我常得開車帶他們跑圖書館。

記得有一次趕去圖書館，經過住家附近的圓環，冬季天色暗得早，沒看到「暫停」的標示，被警車攔下。

我表示剛移民來此，匆忙要趕在圖書館關門之前帶小孩去借書，所以沒注意到標示。沒想到警察覺得其情可憫，竟然法外開恩，放我一馬。

起初到圖書館，我得幫忙孩子請教工作人員，或在書架上尋尋覓覓，後來他們熟門熟路了，逕自去找。我就可以好整以暇地翻閱從台灣飄洋過海來的中央日報、光華雜誌，或者自己找些名片錄影帶、中文書借回家；只是要記得按時歸還，否則逾期遭到罰款，就得不償失了。

公立圖書館是政府用稅收提供給市民的服務，華人多的社區因為饒富中文藏書，常有華人流連，在此不時會碰到舊雨新知。此外還有華裔館員服務，我和另兩名大學團契契友，都曾在紐約圖書館巧遇當年大學的帥哥鋒頭人物，只不過分別在不同的時間和圖書館；因為身為館長的他，得輪調到不同社區的分館。難怪在大學時代，圖書館系在乙組分數很高，因為美國圖書館林立，工作人員供不應求。

圖書館還開設不同的課程，例如教新移民英語的ESL班、培養主流青年演講技巧的口才訓練班，我有一個英語很流利、在教會擔任口譯的朋友，就是參加這個口才訓練班，目的是想精益求精。

在華裔多的社區，華裔擔任館長的圖書館還會安排華人合唱團演出，或安排華人作家例如王鼎鈞先生的演講，以饗僑胞，所以圖書館常常人滿為患。

只是隨著網路興起，這些榮景已不存在，因為任何問題，上自天文、下至地理，只要到YouTube或者Google，一下就可以找到答案，圖書館已經不再是我們每周必去的地方了。

江山代有「發明」出，各領風騷五百年，在時代的演變中，網路已經淘汰了沖洗相片館、租買錄影帶店等，長江後浪推前浪，誰也不能自外於這股歷史洪流。

圖書館 華人 華裔

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