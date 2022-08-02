慧雲平時不拘小節，說話不拐彎抹角，在同學之間是出了名的「槓精」，雖然待人熱忱，做事爽快，可是因為總是快人快語，所以許多同學對她敬而遠之。

畢業後，我和芝華是少數還和她保持聯繫的同學，她口無遮攔，可是又言必有中、一針見血。我們也曾建議她，雖然心懷善意，也要嘴下留情，俗話說：「做人留一線，日後好相見」，可是她本性難移。

慧雲是小學老師，婚後育有兩個女兒，平時和女兒、學生說話的語氣就是「懂不懂？」「聽見了嗎？」有時跟我們說話也用這種口氣，讓人啼笑皆非。我們多次抗議：「請看清楚，不要弄錯了對象，我們是同學，不是妳的女兒或是學生。」

芝華的右手中指出現板機指，左手的無名指下又長了一個小結，趁著返台到診所就醫。骨科 蕭醫師說，板機指只需要用針挑一下就可以，至於小結暫時無大礙，可以不必開刀除去。但芝華覺得，趁著人在台灣，還是處理掉比較好；因為診所沒有手術 的設備，所以如果芝華決定要開刀，可以在當天下午一時半在診所等候，蕭醫師會親自帶芝華去醫院。

蕭醫師對病人的體諒和關懷，讓芝華非常感動和感謝，當我們三人聚會時，她又提起這件事。慧雲忍不住吐槽：「拜託，別老土了好不好？一副小家子氣、沒見過世面的樣子，怎麼？妳以為妳長得美？醫生對妳有好感？享有特殊待遇嗎？不要自作多情了，妳以為自己還是十八歲呀？台灣最美的風景是人，離開台灣後，就忘了家鄉的人情味？我們台灣就是這個樣子，不要大驚小怪。」慧雲這番莫名其妙、無厘頭的長篇大論，讓人哭笑不得。

雖然知道慧雲平時說話毫無顧忌，然而這麼不給面子的言論，還是讓我有些懵了。芝華是長得漂亮，個性也溫和、嫻靜，在學校時就有很多好朋友，慧雲常調侃芝華過於樂觀、沒有原則。而現在我們已年過古稀，經過多年的生活歷練，表達方式應該會有所收斂和圓融，不料慧雲還是積習難改；芝華也沒有變，依然好著性子，面帶微笑地說：「我不是認為自己有什麼特別，醫師才對我特別照顧，是這裡處處充滿友愛、善良和熱忱，一切依舊那麼美好，讓我充滿感動和感謝。」

說話是一門藝術，要講究方法和方式，再有價值的話也要尊重對方、照顧別人的情緒；直言不諱，刺傷別人的自尊心，損人不利己。事後我私下委婉地建議慧雲：「人的一生無非三件事：說話、做人、做事。曾國藩曾說：『說話如水， 要軟；做事如山，要硬。』語言溫和，折射內心的溫暖，體現一個人的風度和涵養，唯有剛柔得當，才能相得益彰。咱們多年老友，有緣相伴一路走來，何其幸運，人生不過如此，不要因為言詞太過，傷了彼此和氣，且行且珍惜。」

慧雲接受了我的建議，在芝華回美前的聚會，她的言談少了犀利、多了一分關懷，而芝華依舊平靜優雅、晏然自若。