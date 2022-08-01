人的思想會隨時間而改變，記得三十幾年前我初來美國時，年紀不小了，卻要拖著兩個十幾歲的孩子為生活打拚；當時我對同事說：「如果我還沒有結婚，我不會結婚；如果我結了婚還沒孩子，我也不會要孩子，不幸的是我兩者都有。」

如今孩子也到了我當時的年齡，想法竟然也和我當時一致，儘管我用盡各種曉以大義的方式，均無法改變他們的想法。

我常羨慕友人老王夫妻的銀髮生活，他們三代同堂，每天兩老分別被兒子女兒或孫子外孫接到各家去住。

老友的外孫已經三丶四十歲了，和一個日本 女友同居，雙方都有固定的工作，也買了房子，甚至女方的姊姊丶姊夫一家人全搬來和他們一起同住，我不懂這是什麼樣的家庭模式？

這使我想起十幾年前，我在心臟科病房工作時，有一個美籍的男病人對我說：「現在因為男女對性太開放丶自由，所以沒有人要結婚，也就是說這些年輕人都沒有責任感。我記得我們年輕時，想要與女朋友發展親密關係的話，就必須要結婚組織家庭，所以覺得走入結婚禮堂是一件神聖的大事；哪像現在的年輕人，一拍即合，隨時可以上床或分手，毫無計畫和責任心。」

雖然外子已經去世十餘年，可是二十多年前他對美國的政情分析卻很準確，他那時候就說：「我敢預言以後美國黑人 會得勢，當上美國總統的大位。」

可不是嗎？黑人生養眾多，孩子長大後，每一個人頭就是一張選票，別的族類誰也比不上他們的選票多。

原來的從政官雖然多為白人，但是當選舉時，白人和亞洲人一樣不太關心時政，都不去投票 ；我看到社會中下階層的黑人，他們在投票日會特別請假去投票，如此這般合作無間，美國政壇怎麼會不汰舊換新、變上新面孔呢？

這些不婚不育的奉行者，他們所抱持的都是極端個人主義者，要享受當下，很多也是「月光族」，有錢就及時行樂花光光，不想要有子孫後代，所以才有了「少子化」的社會現象。