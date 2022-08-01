《老物件情懷》妻子的服裝設計

右為廢紙上的設計圖。

在我家書櫥裡，有一本妻子生前購買、由輕工業出版社在一九七九年出版的女裝雜誌，三十多年來一直被珍藏著。

近日整理書櫥，發現裡面夾著一張皺巴巴且不完整的廢紙，上面用鉛筆寫著「邊角料男女春秋夾克」，下邊畫著兩組四個草圖。

我以為是妻子按雜誌內容，照著畫出來的，但我仔細查看了雜誌目錄，發現裡面根本沒有「邊角料男女春秋夾克」的款式，心想這肯定是妻子自己設計的；因為她自從被非法剝奪了幼兒園教養員工作後，被迫去了農機部門，心情低落，難以釋懷。

妻子晝思夜想，想尋找一條正當的出路，她曾和我數次商量，想自力更生開一間家庭裁縫鋪；為此，我們省吃儉用積攢了兩、三個月的工資，連同微不足道的家底，購置了縫紉機、傻瓜相機和訂閱服裝書刊。

她買來當地產的廉價毛呢練手藝，自剪、自裁、自縫製，為我做了一套西裝，熨燙得筆挺；我穿在身上精神倍增，竟引來同事們熱情圍觀。

緊接著她又為自己縫了一件花布連衣裙，穿上街得到頗高的回頭率。每次出門她都帶著傻瓜相機，以便隨時隨地能拍到行人的新潮服裝，當成自己學習的資料。所以妻子能夠設計出既省完整布料、又美觀大方的「邊角料男女春秋夾克」，這是下了一些功夫自習的。

正當我們滿懷信心、一步步實現開裁縫鋪的打算時，妻子卻因在文革期間被剝奪熱愛的工作崗位、無端被扣發工資等多重打擊，精神長期遭受壓抑、積氣成疾，得了不治之症。雖經北京醫學 院附屬醫院的專家治療，仍未能挽留住妻子的生命，她離世時僅四十七歲，令家人哀嘆不已。