聽一名學長說，五○年代初期，我們這個閩南小城不管是喜事或喪事，都會一股腦兒上街遊行 。但那時我剛會搖搖擺擺走路，聽了他的話，只能把那種遊行盛況留在想像中。我到五、六歲才對遊行有印象，比如高蹺、抬花轎、扭秧歌，五花八門挺好看的。

我家曾住在一個有圍牆的大院子裡，到大街要走二十幾米，因為有這一段距離，大街上的聲音聽不清晰；所以平時就要注意外面的聲音，聽到鑼鼓響了，就知道有遊行了，趕快跑出去看。

我們這條街是騎樓街，騎樓下是人行道街廊，可躲避風雨；人們在騎樓兩側街廊觀看遊行隊伍。那時治安很好，很常見到五、六歲的孩子自己在街上玩，因為整條大街的鄰居都熟識，誰是哪家的孩子大家都知道，不必像現在擔心孩子被人口販子帶走。

再長大幾歲，有時候遇見好看的遊行，還會跟在隊伍後面小跑，街上的人太多，就踏上一個台階高的街廊跟跑。街道上有很多巷子，到了巷子，街廊就中斷了，要到另一頭街廊；有的巷子兩、三步寬，有的一、兩步就可以走過去。遇到下雨時，可以跳著過小巷，避免被雨淋。五、六○年代，小城的街廊非常通暢，走幾條街都不必下馬路。

有一個在中國的學長最近告訴我，小學時他常常參加遊行，飾演薌劇「渡伯搭渡」而出名，「渡伯搭渡」也稱「桃花過渡」。據我所知，桃花是明代愛情故事「蘇六娘」中女主角六娘的丫鬟，六娘和表兄郭繼春私訂終身，但是蘇家人卻要把她許配給楊家秀才楊子良；有一天，六娘得知在西蘆的繼春病重，心情很亂，於是寫了一封信讓桃花帶到西蘆繼春手中。桃花到了渡口，就跟渡伯對歌，發生了桃花過渡的故事。

學長沒有告訴我，他是如何演好「渡伯搭渡」，有人說這個戲很粗俗低檔，於是我在YouTube找這個視頻，還真找到了，我倒覺得戲很文雅，最後渡伯和桃花兩人唱道：「鴻雁傳書飛千里，桃花送信走西蘆，你幫阿娘我幫你，成人美事笑哈哈。」在五百年前的中國封建社會裡，一個富家女不顧父母的反對，追求自己的愛情，不亞於現代人追求愛情的勇氣。

「渡伯搭渡」戲中只有渡伯和桃花對唱，我的學長肯定是演渡伯了，小學生演老大爺，演技想必不錯。學長天資聰穎，小學時就對畫畫和歌舞有興趣，他家住在一所學校旁邊，他住樓下，跟著二樓一名在中學教圖畫的老師學畫，另跟著三樓一名音樂舞蹈女教師學唱歌跳舞；很快地，他學有所成，不僅在街上飾演「渡伯搭渡」而出名，小學畢業前還獲得十縣一市的地區獨唱一等獎。他學畫、學唱歌跳舞不花一分錢，太幸福了，現在的孩子，不知要花多少錢才能請到老師。

一個小學生變成家喻戶曉的名人，是靠他的努力和天分，也和小城的街道特色有密切關係。閩南地區人稠地狹，小城街道狹窄、騎樓密集，在大城市裡街道寬、車輛多，遊行有限制，上不了街就出不了名。

小城的沿江有一條街，街上有一棵大榕樹，白天只要不颳風下雨，就有很多人在榕樹下休閒娛樂。最扣人心弦的是藝人們彈唱錦歌，女藝人用清脆唱腔演唱；男藝人拉起像手掌寬的大廣弦，發出低沉厚重又略帶沙啞的響聲，或彈起音量較小但音色清晰柔和的月琴。

歌聲和琴聲時而如涓涓流水滋潤心田，時而如疾風暴雨、萬馬奔騰，讓圍觀的觀眾也有如身臨其境，有跟唱的，也有默默學藝的。偶爾江中停泊的五篷船上傳來又一曲悠揚的錦歌，大榕樹下的藝人們就隨著江上飄來的歌聲演唱，讓人陶醉其中，流連忘返。

大榕樹的街景在小城獨樹一幟，現在大家的日子比以前好過多了，大榕樹下除了傳統的錦歌演唱，各種形式的娛樂活動應有盡有。小城的人越來越有錢了，在大榕樹下休閒的人也越來越多。

在炎熱的夏天，這裡是避暑的好地方，人們自帶桌椅和娛樂器具聚集在樹下，泡茶、聊天、下棋、打麻將，可以在樹下度過一整天。過去的老人說，這個小城是「小香港 」，我總覺得有點誇張，看到榕樹下的街景，恐怕在香港是看不到的。這條江叫九龍江，是中國東南最美的一條江，香港有九龍江嗎？沒有，九龍也沒有九龍江。

小城的街景，當然也包含小街小巷。小城的特色就是有很多的「埕」和「間」，「埕」就是由石板鋪設的地面，出現在街道的某一處，一般是方形的，居民房子建在「埕」的四周；有的「埕」是在小巷深處，在小巷子走著走著，忽然出現一片和街道一樣寬的開闊地面，空間寬到可以停汽車 ，可是汽車卻開不進去。

「間」和「埕」類似，但「間」是向內的空間，只在巷子裡有，「埕」可以在街面上看到。有一個「間」很有意思，入內要先進一個有頂棚的小巷，因為頭上是住人的騎樓房間，就像走進這座樓的「門」，進門之後還要走一段巷子，再左轉才到「間」。

這個間裡的居家房子和騎樓不同，是一座座一層平房，圍繞著這個方形的「間」而建，房子卻比騎樓寬一點。老人們在裡面看書報、打麻將、下棋和打撲克，很安靜舒心，適合喜歡內卷的老人。有的間裡面還有小巷子，一個朋友就住間的小巷深處，走進他家，面前是一片開闊的大花園，猶如人間伊甸園。埕和間是小城的另一道風景。

有機會到小城遊玩時，除了看熱鬧非凡的騎樓街景，不要忘了看江邊大榕樹下賞心悅目的街景，也要到埕和間，去探索那些臥虎藏龍般的小街小景。