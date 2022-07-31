《老物件情懷》金屋藏嬌

一九九二年)九月九日發行的「世界日報」剪報。

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疫情 期間整理一些封塵已久的物件，無意間看到一張多年前母親寄來的「世界日報」剪報，仔細一看是民國八十一年 ( 一九九二年) 九月九日周三發行的報紙，內容是母親當時參加西雅圖仁人服務社主辦的第一屆「園友烹飪競賽」的報導，母親以「金屋藏嬌」這道菜餚，榮獲第一名。

因為疫情阻隔，我已經兩年沒見到母親了；今年初因疫情稍緩解，在五月七日母親節前夕，我從華府飛抵西雅圖，探望高齡九十八歲的母親。母女相見，自然是相擁而抱、喜極而泣。母親的身體無病無痛，但記憶能力稍弱，多數時間是我發言，她老人家寡言不語。

直到我將這張三十年前的剪報拿出來，呈現在她面前並且敘述內容時，她的臉部表情瞬間浮現出無可言喻的開心；我順勢問她「金屋藏嬌」到底是一盤什麼樣的菜餚？沒想到沉默寡言的母親居然話匣子頓開，思路順暢，口齒清晰，侃侃而談她當年參賽的作品。

「金屋藏嬌」是一盤小成本、大工夫的佳餚。首先，要選擇大小相同的雞蛋 ，煮熟後細心地將雞蛋尾部切開，蛋黃挖出來備用；另外準備自己想要的食材，比如碎肉、蝦仁、蔬菜 、香菇等，調味炒熟和挖出的蛋黃一併調合，然後小心翼翼地將它們塞進每個尾端有洞的雞蛋裡。接著將最先切下的蛋白片，沾上太白粉漿貼上洞口，再放入油鍋中，用小火把雞蛋煎成金黃色，最後放在有多種顏色蔬菜墊底的大盤中，就是一道色香味俱全的美食。

這真是出乎我意料之外的收穫，沒想到三十年前的往事，母親依然記憶深刻。現在每周通電話時，她老人家就會津津樂道地重複敘述她的得意往事。誰說人老了記憶力就一定衰退？只要是自己曾經的最愛，將會永遠留存。