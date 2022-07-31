一九六六年夏天，我還是一個初來美國的留學生，上了一學期的研究班，隨著同屆女同學們來到加州洛杉磯 找暑期工，準備賺些學費或生活費。

女同學中的茱蒂來自香港 ，她有個哥哥在洛城當房地產經紀人，手下有幢空房待租，房子不小有三房兩廳，配有家具；他看這些窮學生沒住處，就讓我們住進去。我們總共六個女生，來自台灣、馬來西亞、香港、中國，後來又插進一名法國女郎，戲稱「七仙女」也不為過。

住妥後，大家開始尋找暑期工，同房的黛是我的好朋友，雖然比我早一期來美國，兩人都還是新鮮人，都沒有找工作經驗。茱蒂那時已名花有主，她的未婚夫是我們的學長，也來自台灣；他決定助我們一臂之力，開車送我們到洛城市中心，指示我們挨家挨戶去詢問商店或餐廳，有沒有工作空缺？

我們在烈日下奔忙了一下午，一無所獲；第二天，換了條街道，依樣畫葫蘆，我被一家小吃店老闆雇用當侍應生。上任第二天，我端盤子時臂力不足，一個玻璃杯掉了下來砸得粉碎，老闆娘鐵面無私，當下發給我一天工資，並說：「妳明天不用來了。」

回到宿舍後，聽到有人找到肥缺或有了高就，心中很不是滋味。沒多久，那名馬來西亞女生看到報上一則徵人啟事，一家名叫「藍十字會」的保險公司正在招兵買馬，建議大家去試試，上班總比打工強，不是嗎？

結果我們七仙女先後都被錄用了，學會計的都進入會計部門，而我們這些學文的，就分配去做文件處理工作；薪資不高，但上下班時間固定，不需花勞力也不必看人臉色，真是太令人高興了。

因為上班時間相同，屋子裡的兩間浴室不夠七個女孩共用，早上爭廁所成了大問題，法國女孩占用時間最久，成了眾矢之的。上班搭公車是唯一途徑，公車司機也認識了我們這一夥人，有時會特別等候一陣子，讓大家都上了車才啟動。

伙食方面，我們安排每兩人一組，輪流做飯，我的手藝不佳，常常煮出難以下嚥的飯菜，一名男同學還自告奮勇跑來教我怎麼下廚。法國女郎不習慣中菜，她自動退席。

周末是大家最嚮往的時間，除了寫家書報平安，就是去約會、逛街。有一次茱蒂的哥哥帶來他的幾個單身朋友，約大夥去參加當地的舞會。我的舞伴是一個挺拔英俊、談吐優雅的青年，聽說他身居要職，正準備添房置產，簡直就是女孩們心目中的白馬王子，我對他更是一見鍾情；無奈落花有意、流水無情，這名青年看上了露絲。露絲是我們這群女生中的佼佼者，她是上海人，長得如花似玉，又很會打扮，嗲聲細語的，對她示好的男同學大有人在。

兩個月的暑假一晃眼就過去了，我們開始整理行裝準備回學校，沒想到露絲宣布她不回去了，要留在洛杉磯；大家都心照不宣，她找到了心上人，我們只有祝福她。

幾十年過去了，回想當年情景，多少歡樂多少惆悵？這個暑假對我來說，也是人生轉捩點，我由一個傻呼呼的學生變成稍懂世故的成年女性，學會了謀職求生，也學會如何與人朝夕相處，並稍稍嘗到失戀的滋味。