六月時，各地中文學校紛紛舉行畢業或結業典禮，收到中文學校的邀請通知，讓我想起一些教中文的往事。

一九八四年，有一天送老大去麻州 牛頓中文學校上課，我臨時被校長找去代課一個月，學生是四歲左右的小朋友。我只記得，除了按照先前老師準備好的教材教課之外，還得負責學童在新年晚會上的表演。

我不怕教課，但要我教小孩上台唱跳，真有點傷腦筋。我思前想後，突然想到大家都很熟悉的一首兒歌「我的朋友在哪裡」。依我看來，這首歌僅有四句歌詞，加上一些簡單的動作，小朋友應該不會有問題的。

連續三個周日下午，在只有兩個鐘頭的上課時間裡，我利用每次下課前十五分鐘，帶著小朋友加緊練習。當我滿頭大汗步下舞台時，先生迎面笑著對我說：「妳的表演太棒了，在台上，妳比班上任何一個小朋友都唱得大聲，比畫得最賣力。」這是初次執教最美好的回憶。

一九八六年，因為好友的推薦，我們帶著兩個小孩轉學到勒星頓中文學校上中文課。在學期開學前，學校臨時缺老師，我又被學校拉去代課一學期；四年級的學生中，男孩活潑好動愛說話，女孩安靜乖巧比較認真。

那時學校採用中華民國 僑務委員會發行的課本，其中一課附有中華民國國歌。我在班上唱了一遍給小朋友聽，沒想到竟然引起一名家長抱怨，說我不該教學生唱，這還是我初次遇到在國外教中文的不易。

當家中老二上中文學校一、二年級時，我竟然又答應校長的安排，負責教他那一班。在課堂上，我盡量鼓勵發問，經常叫學生站起來朗讀課文、說出他們的感想；在家裡，我更是盡職的老師。連續兩年教同一班學生後，我和幾個家長成為非常談得來的好朋友。唯一遺憾是，我在那兩年扮演嚴師媽媽，讓兒子好委屈；現在兒子已是兩個孩子的爸爸，偶爾還會向我抱怨，當時對他好凶。

或許因為我當時在一所社區大學教中文，馬州 哥倫比亞中文學校找上我，邀請去該校教「成人班」中文。記得學生中，有一名先生希望她來學中文的年輕太太、一對大約小學高年級的姊弟、一名很調皮而被媽媽拖來上中文的大男孩，和一個乖巧的高中女生。

所幸學校已經準備好教本，我的任務是活用教材，從簡單會話中引起他們對學中文的興趣。上課時，我盡量中英雙語教學，非常生活化；一年下來，雖然苦樂參半，但也覺得怡然自得，享受教中文的樂趣。

這幾次教中文的經歷，讓我感受到身為老師、家長及工作人員的辛勞。讓我在此，向他們表達我深深的敬意。